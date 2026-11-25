Reggio, droga per finanziare la ‘ndrangheta: ordinanza di custodia cautelare per 33 soggetti
Vasta operazione della Dda di Reggio e dei Carabinieri del Ros contro la ‘ndrangheta
25 Novembre 2026 - 07:54 | Comunicato stampa
Dalle prime luci dell’alba di oggi, i Carabinieri del R.O.S. coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di 33 persone ritenute appartenenti, a vario titolo, ad un’associazione dedita al traffico di stupefacenti, avente lo scopo di agevolare e finanziare la ’Ndrangheta.
Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11:00 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.
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