«Il silenzio non ci appartiene». È questo il messaggio che accompagna la settimana di iniziative promossa dall’Amministrazione comunale di Gioia Tauro in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un percorso di sensibilizzazione che mette al centro le nuove generazioni e chiama tutta la comunità a prendere posizione contro ogni forma di violenza.

Gioia Tauro, il confronto con gli studenti

Questa mattina, circa 500 studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore F. Severi hanno partecipato a un momento di riflessione e confronto, dopo la visione del film dedicato a Giulia Cecchettin, la cui tragica vicenda è diventata un simbolo della necessità di contrastare la violenza di genere.

A dialogare con i ragazzi sono stati il Comandante dei Carabinieri, il vicesindaco Antonino Parrello e l’assessore all’Istruzione Domenica Speranza. Gli studenti hanno seguito con attenzione l’incontro, intervenendo con domande e riflessioni sincere, dimostrando quanto sia forte il bisogno di ascolto e confronto su temi che attraversano profondamente la società.

Un’occasione per ribadire il ruolo fondamentale della scuola nella costruzione di una cultura fondata sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla libertà, capace di riconoscere e prevenire ogni forma di prevaricazione.

Le prossime iniziative contro la violenza sulle donne

Il programma proseguirà domani con gli studenti dell’Istituto Pentimalli – Paolo VI – Campanella.

L’Amministrazione comunale rivolge inoltre un invito alla cittadinanza e alle associazioni del territorio a partecipare al dibattito in programma alle ore 10:45 presso il Cinema Politeama.

Una responsabilità collettiva

Perché la violenza contro le donne non è una questione privata, né una battaglia che può essere affidata soltanto alle istituzioni: è una responsabilità collettiva che richiede partecipazione, consapevolezza e impegno quotidiano.

Il silenzio non ci appartiene.

E il cambiamento comincia da ciascuno di noi.