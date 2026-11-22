Athletic Palermo-Reggina: le formazioni ufficiali. Marchionni cambia anche il portiere
Sono tre le novità nell'undici iniziale amaranto
22 Novembre 2026 - 13:35 | Redazione
Agli ordini del signor Cisternini della sezione di Seregno, coadiuvato dai guardalinee Pone di Nola e Di Minico di Ariano Irpino, Athletic Club Palermo e Reggina scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.
ATHLETIC PALERMO: Minuss, Calvano, Sanchez, Crivello, Panaro, Bongiovanni, Bova, Civilleri; Hebeck Tam, Faye, Micoli. In panchina: Di Franco, Pisciotta, Mazzotta, Ali Anas, Grillo, Lores Varela, Vitale, Matera, Torma Allenatore: Ferazzoli.
REGGINA: Piras; Fazio, Lancini, Girasole; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rossetti, Toscano; Guida, Magrassi. In panchina: Lagonigro, Baldan, Bruno, Runza, Specker, Franchini, Laaribi, Rotulo, Alma. Allenatore: Marchionni.
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