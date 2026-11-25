Il tecnico del Siracusa, che non sarà in panchina al Granillo perché squalificato, ha già anticipato lo spirito con cui gli aretusei affronteranno la sfida di domenica. I siciliani proveranno ad approfittare del momento difficile degli amaranto, reduci dalla seconda sconfitta stagionale, costata anche il primato in classifica. “Sono certo che la prossima partita con la Reggina si preparerà da sola. Proveremo a giocarci la partita, sapendo di non avere nulla da perdere”.

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Dalla Reggina si attende una risposta

Al di là delle insidie che presenta la gara, dalla Reggina ci si attende una reazione seria e forte. La squadra di Marchionni è chiamata a dare una risposta sul piano del gioco, del carattere e, soprattutto, del risultato. Il passo falso di Palermo non deve cancellare quanto di buono costruito nelle settimane precedenti, ma al Granillo servirà una prova di personalità, carattere e forza per riprendere il cammino verso la vetta.