Reggio, inaugurata la mostra ‘I 70 km d’oro dalla Bovesia alla Locride e l’eredità di Paolo Orsi’

Così il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, intervenuto in Prefettura insieme alle autorità civili e militari in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica “I 70 km d’oro dalla Bovesia alla Locride e l’eredità di Paolo Orsi”.

L’esposizione, organizzata con la collaborazione delle associazioni Archeoclub Area Integrata dello Stretto e Archeocomuni di Qualità, è dedicata al percorso culturale che valorizza i siti archeologici di dieci comuni dell’area jonica reggina.

“Penso anche – ha aggiunto Battaglia – ai tanti eventi culturali che animano la nostra città e alle iniziative che, con grande passione e impegno, vengono promosse da realtà come Archeoclub Area Integrata dello Stretto, espressione di due città sorelle unite da una storia millenaria. È proprio questo patrimonio condiviso a rappresentare il miglior biglietto da visita per il nostro territorio e per questo straordinario lembo di terra”.

“I 70 chilometri d’oro rappresentano una straordinaria opportunità di rilancio per tutta la fascia ionica – ha poi concluso il sindaco – un’area troppo spesso segnata da eventi climatici che ne hanno evidenziato fragilità e ferite. Il percorso culturale e identitario tracciato da Paolo Orsi può diventare oggi uno strumento concreto per raccontare e valorizzare le bellezze, la storia e le potenzialità di questi territori”.