Reggio, Battaglia al Museo del Mare: ‘Cantiere in evoluzione giorno dopo giorno’ – VIDEO

“Oggi visita al cantiere del Museo del Mare , con i ragazzi degli Righi-Boccioni-Fermi, un cantiere in evoluzione giorno dopo giorno. Ogni volta che si viene si vedono tantissime cose nuove realizzate. L’impresa sta andando veramente veloce”.

Sono queste le parole di Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni di Reggio Calabria e candidato alle prossime elezioni comunali, dal cantiere del Museo del Mare. Prosegue Battaglia nel video pubblicato sui suoi canali social:

“Un impegno forte dell’Amministrazione Comunale a onorare quella che sarà veramente la struttura, la meraviglia che cambierà lo skyline della città, una proiezione della città sul Mediterraneo”.

“Il Museo del Mare è veramente, credo, l’obiettivo a cui l’Amministrazione ha dedicato tantissimo impegno. I lavori vanno avanti, come vedete, i ragazzi sono rimasti affascinati in un cantiere che veramente porterà alla realizzazione di un’opera meravigliosa”.