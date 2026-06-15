Occhiuto prende le distanze da Vannacci: ‘Inquinerebbe il centrodestra, lo terrei fuori’

' Il centrodestra con Vannacci non potrebbe governare un Paese complesso come l’Italia. Sarebbe un salto all’indietro perché le sue posizioni sono antistoriche', le parole di Occhiuto

Roberto Vannacci “fa il suo gioco ed è comprensibile. Personalmente, però, lo terrei fuori dalla nostra coalizione. Occupa uno spazio politico opposto al nostro. E allearci con lui sarebbe pericoloso perché muterebbe il Dna del centrodestra. Lo inquinerebbe”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, in un’intervista a “La Stampa”.

Forza Italia “è insostituibile: senza, ci ritroveremmo con un baricentro spostato verso l’estrema destra, quando invece dobbiamo parlare ai moderati, ai liberali, perché la sfida è battere il centrosinistra, non fare una corsa verso posizioni radicali. Negli ultimi trent’anni la nostra è stata una coalizione stabile, in grado di dare al Paese governi longevi e così deve rimanere”, ha aggiunto Occhiuto.

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Occhiuto ha proseguito: “Decideranno i leader l’assetto con cui presentarci alle elezioni, ma perseverare nell’errore sarebbe diabolico. Vannacci ha già usato la Lega come un taxi per poi rubargli i voti.

Se ora entrasse nel centrodestra, inizierebbe a corrodere consenso anche a Fratelli d’Italia. La vera risorsa del centrodestra è proprio Giorgia Meloni, che è bravissima quando inizia la corsa verso il voto.

Ma lei se la immagina una campagna elettorale da alleati di Futuro nazionale? Ogni giorno la premier dovrebbe rispondere a qualche attacco o stramberia detta da Vannacci.

Diventerebbe una campagna giocata tutta sul suo terreno e non sul nostro. Ecco, dovremmo fare il contrario: non considerarlo più e non parlarne, perché ogni volta che lo facciamo, lui gonfia i suoi consensi”.

Se Vannacci continua a crescere e resta fuori, però, rischia di farvi perdere le elezioni. “Non lo sottovaluto. Sono convinto possa prendere molti voti, ma dentro la coalizione ne prenderebbe il doppio. Fuori, con il ‘voto utile’, ne prenderebbe meno, perché gli elettori punterebbero sulle coalizioni che possono aspirare a governare – ha continuato Occhiuto -.

Le elezioni non servono per vincere, ma per governare dopo averle vinte. Un centrodestra con Vannacci non potrebbe governare un Paese complesso come l’Italia. Sarebbe un salto all’indietro perché le sue posizioni sono antistoriche”.

Cos’è che non le piace del generale? “Insegue i populismi, che cercano il colpevole più della soluzione ai problemi. E poi io sarò distratto, ma non mi risulta che abbia uno straccio di ricetta economica per il Paese”, ha concluso ancora Occhiuto.