Brancaleone, al via la nuova amministrazione. Presentata la Giunta del sindaco Garoffolo

Con la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale prende ufficialmente avvio la nuova legislatura del Comune di Brancaleone. Un momento significativo per la vita democratica della comunità che segna l’inizio del percorso amministrativo guidato dal Sindaco Silvestro Garoffolo, chiamato a tradurre in azioni concrete il programma presentato ai cittadini.

Presentata la nuova Giunta Comunale

Nel corso della seduta, dopo la convalida degli eletti e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, il Sindaco ha presentato ufficialmente la nuova Giunta Comunale, la squadra che lo affiancherà nell’attività di governo della città.

La Giunta risulta composta da:

• Gustavo Marino, Vicesindaco e Assessore con deleghe ad Ambiente, Turismo e Affari Legali;

• Rosa Tosoni, Assessore con deleghe a Sanità, Servizi Sociali alla Persona e Politiche per la Famiglia;

• Emilia Misitano, Assessore con deleghe a Istruzione e Politiche Educative, Servizi per l’Infanzia, Asilo Nido e Scuole Materne, Attività Produttive;

• Niccolò Alessi, Assessore con deleghe a Politiche Giovanili e Sociali, Sport e Cultura.

La squadra del sindaco Silvestro Garoffolo

Una squadra che unisce esperienza, competenze e sensibilità diverse, con l’obiettivo di affrontare le sfide che attendono Brancaleone e di promuovere un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione del territorio, sul rafforzamento dei servizi e sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Con l’insediamento del Consiglio Comunale e della Giunta prende forma il mandato che i cittadini ci hanno affidato con il loro voto – ha dichiarato il Sindaco Silvestro Garoffolo –. Siamo pronti a lavorare con impegno, responsabilità e spirito di servizio per dare risposte concrete alla nostra comunità e per costruire una Brancaleone sempre più dinamica, inclusiva e capace di cogliere le opportunità del futuro.

Il messaggio alla maggioranza e all’opposizione

Rivolgo un sincero augurio di buon lavoro a tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione. Pur nella diversità dei ruoli e delle visioni politiche, sono convinto che il confronto istituzionale, se improntato al rispetto reciproco e all’interesse generale della comunità, possa rappresentare un valore aggiunto per il nostro Comune.

Le porte dell’Amministrazione saranno sempre aperte al dialogo e al contributo costruttivo di chiunque abbia a cuore il bene di Brancaleone.

Da oggi non esistono più divisioni elettorali: esiste una sola Brancaleone. Il nostro impegno sarà quello di governare per tutti, ascoltare tutti e lavorare ogni giorno affinché nessuno si senta escluso dal percorso di crescita e rilancio della nostra comunità».

Angela Parpiglia eletta Presidente del Consiglio Comunale

Nel corso della stessa seduta il Consiglio Comunale ha inoltre proceduto all’elezione del proprio Presidente, individuando nella consigliera Angela Parpiglia, detta “Lella”, la figura chiamata a dirigere i lavori dell’assemblea e a garantire il corretto svolgimento dell’attività consiliare.

La nuova Amministrazione si appresta ora ad avviare la propria attività con l’obiettivo di dare piena attuazione agli impegni assunti con gli elettori, promuovendo crescita, coesione sociale, tutela del territorio e valorizzazione delle potenzialità di Brancaleone.