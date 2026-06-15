Ricerca persona dispersa in Calabria: ritrovato un uomo di 83 anni dai Vigili del Fuoco

Ospite di una struttura RSA della zona, si era allontanato nella mattinata senza farvi rientro, facendo scattare le operazioni di ricerca e soccorso

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono intervenute alle ore 13:20 circa nel comune di San Pietro Apostolo per la ricerca di una persona dispersa.

L’uomo, nato nel 1943 e ospite di una struttura RSA della zona, si era allontanato nella mattinata senza farvi rientro, facendo scattare le operazioni di ricerca e soccorso.

Le operazioni di ricerca

A seguito della richiesta di intervento, sul posto sono state inviate una squadra della sede centrale del Comando di Catanzaro e l’Unità di Comando Locale (UCL), con personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso), per il coordinamento delle attività di ricerca.

Per le operazioni sono stati inoltre attivati il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco della Calabria e i nuclei Cinofili dei Vigili del Fuoco di Calabria e Basilicata.

Alle ricerche hanno partecipato anche le unità del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, i Cinofili della Guardia di Finanza, i Carabinieri e i volontari della Protezione Civile “Diavoli Rossi” di Tiriolo. Proprio il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, nell’area assegnata e coordinata dal personale TAS dei Vigili del Fuoco, ha individuato il disperso.

Il ritrovamento dell’uomo

L’uomo è stato rinvenuto vivo, riverso sul terreno a seguito di una caduta. Dopo il recupero, è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 che ne ha disposto il trasferimento presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti.

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Le operazioni di ricerca, coordinate dal CS Daniele Larosa del Comando di Catanzaro, si sono concluse con esito positivo grazie alla sinergia tra tutte le componenti del sistema di soccorso intervenute.