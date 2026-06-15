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Brancaleone, boom del turismo scolastico nei primi cinque mesi

Dalla figura di Pavese ai laboratori sul territorio, Brancaleone diventa meta sempre più scelta dagli studenti

15 Giugno 2026 - 18:13 | Comunicato Stampa

turismo brancaleone ()

Brancaleone si conferma polo del turismo scolastico: nei primi cinque mesi dell’anno crescita costante e programmazione integrata Brancaleone registra un significativo incremento del turismo scolastico nei primi cinque mesi dell’anno, confermandosi una delle realtà più dinamiche della costa ionica reggina in ambito educativo e culturale.

turismo brancaleone ()

La crescita è frutto della programmazione strategica della Pro Loco di Brancaleone, che ha saputo strutturare un’offerta integrata capace di attrarre scuole di ogni ordine e grado.

Gli itinerari pavesiani e Brancaleone Lab Experience

Al centro delle attività proposte spiccano gli itinerari pavesiani, divenuti un riferimento per gli istituti che scelgono Brancaleone per approfondire la figura di Cesare Pavese e il suo legame con il territorio.

Le visite guidate, che si snodano tra la cittadina costiera e Brancaleone Vetus, offrono un percorso culturale immersivo che unisce letteratura, paesaggio e memoria storica. Parallelamente, i laboratori didattici di Brancaleone Lab Experience hanno consolidato un modello formativo basato sulla partecipazione attiva degli studenti.

Biodiversità, tutela ambientale, archeologia, comunicazione e creatività sono solo alcuni dei temi affrontati in un contesto che trasforma il territorio in un vero laboratorio a cielo aperto. Un contributo determinante arriva inoltre dal progetto Scuola-Ferrovia, promosso dall’Associazione Ferrovie in Calabria, che continua a portare a Brancaleone centinaia di studenti attraverso un viaggio in treno lungo l’itinerario pavesiano.

turismo brancaleone ()

Un’iniziativa che valorizza la mobilità sostenibile e rafforza il ruolo della ferrovia come strumento educativo e culturale.

Il ruolo della Pro Loco di Brancaleone

A guidare questo processo virtuoso è la Presidente della Pro Loco di Brancaleone, la cui visione ha permesso di costruire una rete solida tra associazioni, scuole, operatori culturali e istituzioni. La sua capacità di coordinamento ha favorito la nascita di un indotto associativo coeso, in cui ogni realtà contribuisce con competenze specifiche alla crescita del territorio.

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Il risultato è un modello di turismo scolastico che genera valore culturale, sociale ed economico, rafforzando l’identità di Brancaleone come luogo di formazione, accoglienza e innovazione culturale.

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