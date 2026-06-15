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Incendio sulla Strada Statale 106: traffico chiuso in entrambe le direzioni

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile

15 Giugno 2026 - 18:30 | Comunicato Stampa

Vigili Del Fuoco 2

A causa di un incendio, divampato tra il km 247,000 e il km 250,000 è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 106 ‘Jonica’ nel territorio comunale di Crotone.

La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale.

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Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

+++AGGIORNAMENTO+++

Lungo la SS106 “Jonica”, a Crotone, è stata ripristinata la regolare  circolazione. Evento risolto

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