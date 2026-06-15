Incendio sulla Strada Statale 106: traffico chiuso in entrambe le direzioni
Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile
15 Giugno 2026 - 18:30 | Comunicato Stampa
A causa di un incendio, divampato tra il km 247,000 e il km 250,000 è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 106 ‘Jonica’ nel territorio comunale di Crotone.
La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale.
Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.
+++AGGIORNAMENTO+++
|Lungo la SS106 “Jonica”, a Crotone, è stata ripristinata la regolare circolazione. Evento risolto
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie