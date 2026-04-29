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Museo del Mare, visita degli studenti del Righi-Boccioni-Fermi. Battaglia: ‘Struttura straordinaria’

L’assessore Romeo: "Contenti di aver avviato questo percorso insieme alla scuola. Gli studenti avranno la possibilità di seguire tutte le fasi del cantiere"

29 Aprile 2026 - 14:22 | Comunicato stampa

Battaglia Romeo museo del mare

Visita istituzionale e formativa al cantiere del Museo del Mediterraneo, dove gli studenti dell’indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) del Polo Tecnico Professionale “Righi – Boccioni – Fermi” hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino lo stato di avanzamento dei lavori e approfondire gli aspetti progettuali dell’opera destinata a ridisegnare il waterfront cittadino. A salutare gli studenti il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, e l’assessore con delega alla realizzazione dell’opera, Carmelo Romeo, che hanno illustrato le caratteristiche del progetto e l’importanza strategica del nuovo polo museale per la città, insieme all’ingegnere Mauro Cuocci della Cobar e agli altri tecnici presenti.

Le dichiarazioni di Battaglia e Romeo sul nuovo polo museale

«Ogni volta che vengo in visita al Museo del Mediterraneo – ha affermato Battaglia – vedo tantissimi progressi. L’impresa sta portando avanti i lavori giorno dopo giorno con grande impegno, così come forte è stato l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere un’opera che rappresenterà una meraviglia architettonica capace di cambiare lo skyline della città e rafforzare la proiezione di Reggio sul Mediterraneo. Si tratta di un’opera intitolata a un illustre reggino, Gianni Versace, che diventerà un vero fiore all’occhiello della nostra comunità. Oggi i ragazzi sono rimasti affascinati da un cantiere che porterà alla realizzazione di una struttura davvero straordinaria».

«Siamo contenti di aver avviato questo percorso insieme alla scuola – ha aggiunto Romeo – perché offrirà agli studenti la possibilità di seguire tutte le fasi dell’opera fino alla sua conclusione. Abbiamo coinvolto gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo CAT: i più fortunati saranno probabilmente quelli delle terze, che potranno assistere sia all’inizio che al completamento dei lavori».

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