Reggina, Rizzetta: ‘Non credo sia stato un problema di soldi. Basta, non sono una leva’

Intervento dell’imprenditore Matt Rizzetta a RTV. In altra pagina del giornale abbiamo riportato le sue dichiarazioni con le quali ufficializza lo stop alla trattativa. Il resto dell’intervento: “Abbiamo garantito l’intera somma a Ballarino, ben oltre il reale valore di mercato che tutti conoscete con anticipo della caparra. Ancora non abbiamo neppure ricevuto i documenti. Non credo sia stato un problema di soldi, ci sono state garanzie dei fondi e tutto quello che serve per assicurare l’investimento.

Leggi anche

Non voglio speculare su altre trattative in corso, leggo ma posso parlare solo del mio gruppo. Nella mia mente la trattativa era già chiusa, sicuramente Ballarino è una brava persona, voglio credere nella sua buona fede, ma non ho ricevuto nessuna risposta nonostante avessimo dato un tempo massimo. Non sono in grado di rispondere su eventuali altre cordate, posso solo dire che il nostro gruppo ha risposto a tutte le richieste. Forse lui (Ballarino) crede in prospettiva di doverla affidare ad altri, ma vi posso assicurare che il nostro progetto era ad ampio respiro, moderno, avete visto quello che abbiamo fatto a Campobasso.

In questo weekend ho potuto verificare di persona quella che è la passione della gente, il calore, la voglia di rivincita. Mi dispiace davvero non avere ricevuto alcuna risposta, nulla. Sulla multiproprietà ho detto tutto nel corso della conferenza stampa, il problema sarebbe stato risolto. Alla città di Reggio Calabria dico semplicemente grazie. A me non piace perdere, è stato un sogno al quale ho creduto fortemente e uscirne sconfitto mi pesa moltissimo.

Mi sarei messo totalmente a disposizione, i tifosi mi avevano accolto benissimo. Ancora non riesco a darmi una spiegazione sul fallimento della trattativa, vi auguro un futuro vincente e ambizioso. Ho fatto 12 ore di volo, un lungo viaggio, treno, nave, avvocati, ero convinto di chiudere, sono amareggiato. Mi fermo, non posso essere utilizzato come leva, non sono una leva. A Ballarino non ho niente da dire, lui è libero di vendere a chi vuole”.