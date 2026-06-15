Reggina, Rizzetta: ‘Tempo scaduto, non andiamo più avanti. Trattativa interrotta’

Nel corso della trasmissione “Fuorigioco” in onda su RTV, è intervenuto Matt Rizzetta, l’imprenditore italoamericano fortemente interessato all’acquisto della Reggina: “La trattativa ancora non si è sbloccata, siamo a poche ore dalla scadenza che abbiamo dato dopo l’ultima offerta. Non abbiamo ricevuto nessun tipo di risposta e adesso come gruppo non siamo più in grado di andare avanti. Anche io mi sto chiedendo perchè non mi è stata data una risposta, siamo andati oltre ogni proposta e cercato in ogni modo possibile la massima disponibilità. Neppure la cortesia di sentirsi di un no. Questa piazza merita un progetto serio e non saremo noi a portarlo avanti.

Con il sindaco Cannizzaro non ci siamo incontrati, ma solo uno scambio di messaggi. Adesso spero che la Reggina vada in mano giuste. Ho messo tutto me stesso, la faccia, il cuore, i soldi. Non so se c’erano altri, ero concentrato su me stesso”.