Il procuratore aggiunto Ignazitto illustra i dettagli dell'operazione dei ROS: importazioni fino a 1.500 chili di cocaina alla volta, piloti di aerei, subacquei, chimici e un arsenale di armi. Il legame con le cosche reggine

Una struttura criminale di altissimo livello, capace di dialogare direttamente con i narcotrafficanti sudamericani, movimentare tonnellate di cocaina e avvalersi di figure altamente specializzate. Un’organizzazione con ramificazioni internazionali, ma con un forte legame con il territorio reggino e con le dinamiche della ’ndrangheta.

È lo scenario emerso nel corso della conferenza stampa che si è svolta questa mattina, mercoledì 25 novembre, presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, a seguito della maxi operazione del ROS, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia reggina, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 33 persone.

A illustrare la portata dell’indagine è stato il procuratore aggiunto Walter Ignazitto, che ha evidenziato la capacità organizzativa e la pericolosità del presunto sodalizio criminale.

Cocaina pura al 94% e rapporti diretti con i narcos sudamericani

Uno degli aspetti più significativi dell’inchiesta riguarda la capacità degli indagati di intrattenere rapporti diretti con i narcotrafficanti del Sud America.

Brasile, Colombia, Panama ed Ecuador sono alcuni dei Paesi citati dal procuratore aggiunto nel corso della conferenza stampa.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’organizzazione sarebbe stata in grado di gestire importazioni di cocaina tra i 1.000 e i 1.500 chili alla volta, con un grado di purezza indicato nelle conversazioni criptate del 94%.

Quantitativi enormi di sostanza stupefacente, potenzialmente in grado di inondare il mercato.

Subacquei, piloti di aerei e chimici al servizio del narcotraffico

A impressionare è anche il livello di specializzazione delle figure sulle quali il presunto cartello criminale avrebbe potuto contare.

Ignazzitto ha fatto riferimento alla disponibilità di subacquei in grado di scandagliare le navi, piloti di aerei, tra cui anche un pilota di linea, chimici e referenti esperti nelle comunicazioni telematiche attraverso l’utilizzo di criptofonini.

Una rete di professionalità che restituisce la dimensione internazionale e la complessità dell’organizzazione finita al centro dell’inchiesta.

Una struttura definita dal procuratore aggiunto di «straordinaria portata».

Leggi anche

La base fuori provincia e i soldi della droga destinati alle cosche reggine

Nonostante la base operativa dell’organizzazione fosse collocata fuori dalla provincia di Reggio Calabria, il legame con il territorio d’origine sarebbe rimasto particolarmente forte.

Secondo quanto spiegato da Ignazzitto, gli indagati sarebbero tornati a Reggio per destinare parte dei proventi del narcotraffico alle cosche e dotarsi di un arsenale di armi particolarmente pericoloso.

L’inchiesta fotografa così la capacità della ’ndrangheta di operare sui mercati internazionali della droga senza recidere i legami con le proprie radici criminali.

Accanto al narcotraffico internazionale emergono, infatti, quelle che il procuratore aggiunto ha definito vicende di mafia tradizionale, con il coinvolgimento di esponenti riconducibili alle articolazioni territoriali della criminalità organizzata reggina.

Leggi anche

L’arsenale e lo spettro di una nuova guerra di ’ndrangheta

Particolarmente inquietante è il capitolo relativo alla disponibilità di armi.

Nel corso della conferenza stampa, Ignazitto ha evidenziato come dalle indagini siano emersi riferimenti alla possibilità di utilizzare l’arsenale in caso di scoppio di una nuova guerra di ’ndrangheta.

Un’ipotesi che affiorerebbe anche da alcuni passaggi riguardanti soggetti detenuti e che restituisce, secondo la ricostruzione accusatoria, la pericolosità del contesto criminale sul quale hanno lavorato gli investigatori.

L’organizzazione avrebbe avuto legami con esponenti delle cosche del mandamento ionico, tirrenico e del centro.

Le chat criptate, il riciclaggio e le indagini avviate nel 2022

L’attività investigativa dei Carabinieri del ROS, avviata nel 2022, si è sviluppata anche attraverso l’analisi delle conversazioni criptate estrapolate dalla piattaforma SkyECC.

Non soltanto droga e armi. Come emerso dalle risultanze investigative diffuse questa mattina, l’inchiesta avrebbe permesso di individuare anche un sistema di trasferimento di denaro all’estero e un canale dedicato al riciclaggio di banconote macchiate da inchiostro antirapina.

Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, detenzione di armi anche da guerra, riciclaggio e ricettazione, con l’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa.

«L’indagine offre uno spaccato inquietante», ha sottolineato il procuratore aggiunto Walter Ignazitto.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. Tutti gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.