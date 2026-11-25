’Ndrangheta, maxi operazione della DDA di Reggio: i NOMI degli arrestati
Traffico internazionale di droga, detenzione di armi, riciclaggio e ricettazione: l'inchiesta condotta dai Carabinieri del ROS e coordinata dalla Procura reggina che ha portato all'arresto di 33 persone
25 Novembre 2026 - 12:23 | di Redazione
Maxi operazione contro la criminalità organizzata dalle prime ore di questa mattina. I Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, hanno dato esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal gip reggino.
Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, detenzione di armi, anche da guerra, riciclaggio e ricettazione, con l’aggravante mafiosa.
L’inchiesta avrebbe consentito di ricostruire le attività di un’organizzazione criminale ramificata sull’intero territorio nazionale, con una precisa suddivisione dei compiti e ingenti disponibilità economiche.
Operazione ’Ndrangheta: tutti i nomi degli arrestati
Custodia cautelare in carcere
- Ruben Alicandri, classe 1977
- Gaetano Amoruso, classe 1995
- Damiano Aversa, classe 1989
- Elton Berisha, classe 1978
- Mattia Bertoni, classe 1991
- Andrea Bianco, classe 1999
- Rocco Giuseppe Callipari, classe 1964
- Salvatore Callipari, classe 1987
- Alessandro Max Capriotti, classe 1992
- Salvatore Casanova, classe 1978
- Giuseppe Condello, classe 1970
- Antonio Cordì, classe 2002
- Cosimo Cordì, classe 1975
- Francesco Cua, classe 1973
- Pietro Antonio Cua, classe 1992
- Pietro Antonio Cua, classe 2000
- Rizeri Cua, classe 1978
- Emilio Fonti, classe 1982
- Fortunato Giorgi, classe 1965
- Giuseppe Giorgi, classe 1996
- Giuseppe Giorgi, classe 2000
- Eduart Gjonaj, classe 1993
- Simone Lizzi, classe 1989
- Stefano Marzano, classe 1972
- Domenico Molè, classe 1972
- Giacomo Morabito, classe 1978
- Pietro Parisi, classe 1980
- Domenico Paviglianiti, classe 1961
- Marco Piromalli, classe 1988
- Francesco Rizzo, classe 1993
- Giuseppe Romeo, classe 1986
- Antonio Stelitano, classe 1982
- Gianluca Tassone, classe 1979
Arresti domiciliari
Domenico Luca Trimboli
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vige il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.