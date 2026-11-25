Sei mesi esatti dal voto del 25 maggio. Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, secondo quanto raccolto da CityNow, si prepara a tracciare un primo bilancio dell’attività amministrativa e a rinsaldare il rapporto con i dipendenti comunali.

Martedì 1° dicembre, presso il Teatro Comunale Francesco Cilea, il primo cittadino incontrerà per la prima volta, dall’inizio del suo mandato, tutti i dipendenti dell’Ente. Un appuntamento che vedrà la partecipazione di un ospite di particolare rilievo istituzionale: il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.

Cannizzaro e il rapporto con i dipendenti comunali

L’iniziativa rappresenterà una preziosa occasione di confronto tra l’amministrazione e il personale dell’Ente, ma anche per fare il punto sui primi sei mesi di attività a Palazzo San Giorgio. La volontà del sindaco è quella di consolidare il rapporto con quanti quotidianamente lavorano al servizio della città, riconoscendo il valore del loro contributo e condividendo gli obiettivi dell’amministrazione.

Cannizzaro ha voluto dare ulteriore rilevanza all’appuntamento coinvolgendo direttamente il ministro Zangrillo, titolare di un dicastero strettamente legato alle attività e alle prospettive della macchina comunale.

Dai settori ai dipartimenti: possibili novità a Palazzo San Giorgio

L’incontro potrebbe rappresentare anche l’occasione per anticipare alcune novità relative alla riorganizzazione della struttura amministrativa del Comune di Reggio Calabria.

Tra gli obiettivi del primo cittadino figura infatti la revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente, con il previsto passaggio dagli attuali settori ai dipartimenti e una ridefinizione della pianta organica.

Non è escluso che proprio dal palco del Cilea Cannizzaro possa fornire ulteriori indicazioni sul nuovo modello organizzativo al quale sta lavorando. Un passaggio importante per il funzionamento della macchina amministrativa e, di conseguenza, per la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Il programma dell’incontro al Teatro Cilea

La cerimonia del 1° dicembre si aprirà con l’accoglienza dei partecipanti e l’esecuzione dell’Inno nazionale. A seguire, il saluto istituzionale dell’assessore al Personale, Antonino Maiolino, e un intermezzo artistico con uno spettacolo di cabaret.

Spazio poi all’intervento del sindaco Francesco Cannizzaro, mentre le conclusioni saranno affidate al ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.