Un'artista che ha fatto dell'intensità interpretativa e della contaminazione tra musica e teatro gli elementi distintivi del proprio lavoro

Sarà Lina Sastri ad aprire il cartellone de “L’Eleganza dell’Arte”, la rassegna promossa da Publidema Eventi Musicali che torna a Reggio Calabria con spettacoli di particolare rilievo artistico. Sabato 28 novembre 2026, alle ore 21, il Teatro Francesco Cilea ospiterà “Voce ’e Notte”, evento che vedrà protagonista una delle interpreti più autorevoli del panorama teatrale e musicale italiano.

Il percorso artistico di Lina Sastri

Attrice, cantante e autrice, Lina Sastri ha costruito un percorso artistico che attraversa linguaggi e forme espressive differenti, mantenendo un legame profondo con la tradizione napoletana. La sua cifra interpretativa si distingue per la capacità di coniugare parola, canto e presenza scenica in una ricerca espressiva personale, maturata attraverso una lunga esperienza teatrale e musicale.

Con “Voce ’e Notte” si inaugura dunque il nuovo cartellone della rassegna, affidando l’apertura a un’artista che ha fatto dell’intensità interpretativa e della contaminazione tra musica e teatro gli elementi distintivi del proprio lavoro.

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“L’Eleganza dell’Arte” si inserisce in un progetto sempre più importante di valorizzazione dello spettacolo dal vivo e della proposta culturale offerta al territorio per cui lavoriamo con impegno e costanza.” – afferma Demetrio Mannino, direttore artistico della Publidema.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e presso il botteghino Publidema, in via Torrione 31.

Per informazioni: 0965 28981 – +39 353 214 8397 – 336 400170.