Reggio, seconda edizione de “L’eleganza dell’Arte”: un cartellone d’eccellenza per il Teatro Cilea

La prestigiosa cornice della Sala dei Lampadari – Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione de “L’eleganza dell’Arte”, la rassegna ideata e promossa da Publidema Eventi Musicali. Un cartellone ricco e articolato che animerà il palcoscenico del Teatro Comunale “Francesco Cilea” da fine novembre 2026 fino a maggio 2027, con inizio per tutti gli spettacoli fissato alle ore 21:00.

A condurre e scandire gli interventi dell’incontro è stata la giornalista Elisabetta Marcianò, che ha rimarcato il ruolo cardine della continuità progettuale: in ambito culturale

«Tornare a Palazzo San Giorgio per la seconda edizione di questa stagione dimostra la serietà di un percorso che punta dritto all’eccellenza. “L’eleganza dell’Arte” fonde linguaggi diversi in un dialogo virtuoso tra musica colta, canzone d’autore, narrazione civile e psicologia, confermando come la cultura sia elemento identitario e motore vivo per la nostra comunità».

Pieno sostegno è stato espresso dal consigliere comunale Paolo Bilardi: «Ospitare la presentazione di questa stagione nella casa dei cittadini, la Sala dei Lampadari, sottolinea il forte legame tra le istituzioni e le realtà che investono con visione sul territorio. Il Teatro Cilea è il cuore pulsante della vita artistica reggina e metropolitana: iniziative di tale spessore arricchiscono il prestigio della città, attraggono pubblico dall’intera regione e creano un indotto positivo per tutto il tessuto urbano. Come Amministrazione non possiamo che sostenere e valorizzare chi opera con tale passione e professionalità».

A scendere nel dettaglio del programma è stato Demetrio Mannino, direttore artistico di Publidema Eventi Musicali: «Sulla scia dell’ottimo riscontro della prima edizione abbiamo voluto comporre un mosaico ancora più ambizioso. Ogni appuntamento è stato selezionato per regalare al pubblico un’esperienza immersiva, capace di unire momenti di intima poesia, suggestioni orchestrali, grandi classici e profonde riflessioni sui temi del nostro tempo».

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Il programma e gli appuntamenti nel dettaglio

28 novembre 2026 – Lina Sastri in Voce ’e Notte

L’apertura di stagione è affidata a una delle più intense interpreti della scena teatrale e musicale italiana. Con Voce ’e Notte, Lina Sastri porta in scena l’anima profonda della tradizione napoletana tra musica, poesia e recitazione, dipingendo un ritratto suggestivo e appassionato della cultura partenopea.

22 dicembre 2026 – Incanto Quartet e Orchestra del Conservatorio “F. Cilea”

Il concerto natalizio vede protagoniste le quattro voci femminili dell’Incanto Quartet affiancate dai professori e dagli allievi dell’Orchestra del Conservatorio “F. Cilea”. Un incontro tra lirica e crossover sinfonico, valorizzato dalla cooperazione con la principale istituzione musicale della città.

27 e 28 dicembre 2026 – Vincent Tharpe & Kenosis (Memphis – USA)

Doppia data per il tradizionale appuntamento con il gospel internazionale a ridosso del Capodanno. Direttamente da Memphis, l’ensemble guidato da Vincent Tharpe porta sul palco del Cilea l’energia travolgente, la spiritualità e il ritmo del gospel contemporaneo e del soul afroamericano.

12 febbraio 2027 – Rondò Veneziano

Un viaggio senza tempo nelle sonorità barocche reinterpretate in chiave pop e sinfonica. Le celebri composizioni e i sontuosi costumi d’epoca della formazione evocano i fasti e l’eleganza della Venezia del Settecento in una performance visiva e sonora di grande impatto scenico.

8 marzo 2027 – Paolo Crepet

Nella serata della Giornata internazionale della donna, il noto psichiatra, sociologo e saggista sale sul palco del Cilea per una lectio-spettacolo coinvolgente. Un momento di analisi lucida e appassionata sui legami affettivi, sulle sfide generazionali e sulla complessità delle relazioni umane nel mondo contemporaneo.

24 marzo 2027 – Fabio Concato in Altro di me

Uno dei maestri più raffinati del cantautorato italiano propone un viaggio intimo nella propria storia artistica. Accompagnato dai suoi storici musicisti, Concato ripercorre successi indimenticabili alternati a brani meno noti, all’insegna del jazz e della sensibilità melodica che da sempre lo contraddistinguono.

2 aprile 2027 – Ron canta Dalla

Un omaggio affettuoso e sentito a Lucio Dalla attraverso la voce e i ricordi di Ron, suo storico collaboratore e amico fraterno. Uno spettacolo che rilegge i capolavori del cantautore bolognese, arricchito da aneddoti e racconti inediti di un sodalizio umano e professionale unico.

12 aprile 2027 – Aldo Cazzullo ne Il Genio Italiano

Il giornalista e scrittore porta a teatro il racconto epico delle grandi figure che hanno fatto la grandezza dell’Italia nel mondo. Un percorso storico e narrativo che celebra inventori, artisti, poeti ed esploratori, offrendo al pubblico una riflessione identitaria tra passato, presente e prospettive future.

19 aprile 2027 – Angelo Branduardi ne Il Cantico

Il “menestrello” della musica italiana propone un concerto denso di spiritualità e poesia, incentrato sulle suggestioni medievali, la figura di San Francesco e la salvaguardia del creato. Violino, chitarra e timbri arcaici si fondono per dare vita a un’atmosfera sospesa e suggestiva.

9 maggio 2027 – Concerto Festa della Mamma (in coproduzione col Conservatorio “F. Cilea”)

Una serata speciale concepita per celebrare la Festa della Mamma, realizzata rinnovando la sinergia artistica con il Conservatorio “F. Cilea”. Un programma orchestrale pensato per esaltare il talento dei giovani musicisti e regalare al pubblico pagine melodiche di intensa bellezza.

15 maggio 2027 – Roberta Bruzzone ne L’epoca della rabbia

Chiusura di cartellone con la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, che approfondisce le dinamiche della violenza e del disagio giovanile con il sottotitolo “Storie di ragazzi che uccidono all’ombra di Narciso”. Un’indagine serrata sui lati oscuri della società attuale, sui modelli educativi e sulle radici dei comportamenti devianti tra le nuove generazioni.

I biglietti sono acquistabili sul circuito TicketOne e presso il botteghino della Publidema (Via Torrione, 31 – Reggio Calabria; recapiti telefonici 0965 28981 e 348 7831518).

La stagione è patrocinata a titolo gratuito dal Ministero della Cultura, dalla Regione Calabria, dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria.