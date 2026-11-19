"Nastri, fiochi e altri simboli su finestre, balconi, vetrine e spazi comuni. Trasformiamo un simbolo, in un impegno". L'idea del comitato di quartiere

Un nastro rosso legato a un balcone, un fiocco alla finestra, un piccolo simbolo sulla vetrina di un negozio. Gesti semplici, capaci però di custodire un significato profondo. Per tutte quelle donne che hanno avuto paura di parlare, per quelle che hanno trovato il coraggio di denunciare, per quelle che stanno ancora cercando la forza di farlo e per quelle che non hanno avuto la possibilità di salvarsi.

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comitato di quartiere Ferrovieri-Pescatori di Reggio Calabria promuove l’iniziativa “Coloriamo di rosso il quartiere”, chiamando a raccolta l’intera comunità.

Un quartiere unito contro la violenza

L’invito è rivolto a cittadini, famiglie, commercianti, associazioni e realtà del territorio: colorare di rosso finestre, balconi, vetrine e spazi comuni attraverso nastri, fiocchi e altri simboli.

Il rosso diventerà così il filo che unirà le strade del quartiere, le abitazioni e le attività commerciali. Un modo per testimoniare vicinanza alle donne vittime di violenza e ricordare loro che non sono sole. Perché dietro una porta chiusa, anche a pochi passi dalle nostre case, potrebbero nascondersi storie di sofferenza, paura e solitudine. Storie che troppo spesso rimangono invisibili.

«Il rosso diventerà il segno visibile di una comunità che sceglie di esserci, di non rimanere indifferente e di sostenere concretamente i valori del rispetto, della parità, della libertà e della dignità di ogni donna», sottolinea il Comitato.

La violenza sulle donne riguarda tutti

La violenza non è soltanto quella che lascia segni sulla pelle. È anche quella delle parole che feriscono, del controllo, delle umiliazioni, dell’isolamento e della libertà negata. È quella paura quotidiana che nessuna donna dovrebbe essere costretta a provare, soprattutto tra le mura di casa.

Il contrasto alla violenza di genere non può essere relegato alla sfera privata, ma deve diventare una responsabilità collettiva, attraverso l’educazione, la prevenzione e la promozione di relazioni fondate sul rispetto.

È proprio dal senso di comunità che nasce l’iniziativa del Comitato Ferrovieri-Pescatori, nella convinzione che anche un quartiere possa contribuire a un cambiamento culturale.

Il rispetto non ha una scadenza

Il 25 novembre non deve essere soltanto una ricorrenza sul calendario. Nastri e fiocchi rossi sono simboli importanti, ma acquistano valore quando diventano espressione di un impegno quotidiano.

«Trasformiamo un simbolo in un impegno, un gesto in una testimonianza, una comunità in una voce sola», è l’appello del Comitato.

Il quartiere Ferrovieri-Pescatori invita così Reggio Calabria a riflettere, a partecipare e a non voltarsi dall’altra parte. A costruire una società in cui nessuna donna debba più rinunciare alla propria libertà per paura, confondere il possesso con l’amore o sentirsi sola nel chiedere aiuto.

Perché, come ricorda il Comitato, «il rispetto non si celebra un solo giorno all’anno, si pratica ogni giorno».