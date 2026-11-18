Villa San Giovanni, il consiglio comunale ribadisce la centralità della città nell’Area Integrata dello Stretto
Il consiglio comunale di Villa San Giovanni approva all’unanimità una mozione per attuare la legge regionale n.12/2019 e integrare tariffe e servizi di mobilità
18 Novembre 2026 - 18:51 | Comunicato Stampa
Dopo un lungo confronto, il consiglio comunale di Villa San Giovanni, riunitosi nel pomeriggio del 17 novembre, ha approvato all’unanimità una mozione unitaria con oggetto: attuazione della legge regionale n.12/2019 per integrazione dei servizi di trasporto sullo Stretto, integrazione tariffaria di tutti i servizi di mobilità dell’Area Integrata dello Stretto, continuità territoriale, sviluppo infrastrutturale e tutela degli interessi delle comunità dello Stretto.
La sintesi è avvenuta tra la mozione presentata dalla maggioranza consiliare Città in Movimento, la mozione del gruppo di FI e le proposte del gruppo Spazio Democratico.
Gli impegni per sindaco e giunta
Con il deliberato, il civico consesso IMPEGNA il sindaco e la giunta comunale:
- 1. a chiedere formalmente alla Regione Calabria quali adempimenti previsti dalla legge regionale n.12/2019 risultano già compiuti e quali sono ancora mancanti, nonché a chiedere lo stato aggiornato della convenzione, dell’ente di governo e degli organismi previsti. Più dettagliatamente, la ricognizione dovrà riguardare:
- a) Lo stato di predisposizione, approvazione e sottoscrizione della convenzione istitutiva dell’ente di governo del bacino territoriale;
- b) L’eventuale costituzione dell’ente, la sua natura giuridica, le competenze attribuite e l’effettiva operatività;
- c) La disciplina delle assemblee territoriali calabrese e siciliana;
- d) Le modalità di partecipazione dei Comuni ricompresi nel bacino;
- e) Gli atti adottati successivamente alle determinazioni del 7 luglio 2021;
- f) Le risorse finanziarie eventualmente destinate all’organizzazione e alla gestione del sistema;
- g) Gli adempimenti amministrativi e istituzionali ancora necessari.
- 2. a ottenere una ricognizione formale degli adempimenti ancora necessari a rendere effettiva l’integrazione dei servizi di trasporto sullo Stretto e l’integrazione tariffaria di tutti i servizi di mobilità dell’Area Integrata dello Stretto;
- 3. a promuovere intese istituzionali con la Città Metropolitana di Reggio Calabria finalizzate a chiedere che la Città di Villa San Giovanni partecipi mediante delega di Città Metropolitana in sua assenza e con la Regione Calabria finalizzate a chiedere che la Città di Villa San Giovanni sia presente con diritto di voto al Comitato di indirizzo e coordinamento ex lege 12/2019 in tutte le decisioni – programmatorie e attuative – che riguardano il nodo intermodale, autostradale, ferroviario e marittimo della stessa;
- 4. a chiedere alla regione Calabria che sia assicurata la partecipazione della Città di Villa San Giovanni al percorso di costituzione all’attività dell’ente di governo e dell’assemblea territoriale calabrese, secondo gli indirizzi del documento approvato il 7 luglio 2021 e recepito in DGR 400/2021, verificandone preliminarmente lo stato di attuazione;
Protocollo d’intesa, risorse e biglietto unico
- 5. a chiedere alla Regione Calabria che le iniziative riguardanti l’Area Integrata dello Stretto siano opportunamente coordinate con il quadro normativo e istituzionale esistente, valorizzando tutti i percorsi di collaborazione già avviati nel rispetto dell’autonomia delle amministrazioni coinvolte, ma evitando sovrapposizioni di organismi, funzioni e costi; nonché a promuovere un’interlocuzione istituzionale con i sindaci di Reggio Calabria e Messina con riferimento al Protocollo d’intesa sottoscritto il 16 ottobre 2026, affinché possano tener conto delle priorità del Comune di Villa San Giovanni atteso il ruolo strategico che il medesimo Patto riconosce agli approdi marittimi e alla stazione ferroviaria cittadina, nel rispetto delle competenze istituzionali e delle modalità giuridicamente consentite;
- 6. a farsi promotore, presso tutti gli enti competenti, di un’iniziativa politica che valorizzi i servizi di trasporto sullo Stretto come TPL ( trasporto pubblico locale) e – in continuità con le azioni intraprese dalla Regione Calabria con l’iniziativa sul nodo intermodale “Area Integrata dello Stretto” (il decreto regionale n. 16121/2026 riguarda la chiusura della concertazione e l’avvio della valutazione delle proposte per i nodi intermodali dell’Area integrata) – valorizzi le risorse finanziarie assegnate o programmabili a disposizione della Città Metropolitana di Reggio Calabria , secondo gli atti di finanziamento e le convenzioni applicabili, con possibilità per i comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni di essere enti attuatori degli interventi previsti; nonché a richiedere agli enti competenti un quadro aggiornato delle risorse assegnate, disponibili o programmabili per interventi di mobilità e infrastrutture nell’Area dello Stretto.
- 7. ad attivarsi per promuovere tutte le azioni necessarie per l’istituzione di un biglietto unico integrato a tariffa agevolata per residenti dello Stretto, pendolari, ammalati e studenti, promuovendo prioritariamente presso gli enti competenti la predisposizione di uno studio tecnico ed economico per l’integrazione tariffaria delle diverse modalità, individuando beneficiari, modalità di compensazione e fonti di finanziamento, nel rispetto delle competenze e con il coinvolgimento delle istituzioni siciliane, del MIT e dei gestori;
- 8. a verificare la fattibilità e l’attivazione di un CIS dedicato all’Area integrata dello Stretto, partendo da quanto sottoscritto nel 2015 e finalizzato a coordinare gli investimenti e individuare risorse, interventi, soggetti attivatori e tempi di realizzazione;
Le priorità infrastrutturali della città
- 9. a demandare alla commissione territorio la redazione di un documento tecnico-amministrativo che individui le principali priorità infrastrutturali e di mobilità della Città, con particolare riferimento a:
- a) Accessibilità, funzionalità e sicurezza degli approdi;
- b) Integrazione tra collegamenti marittimi, ferroviari e stradali;
- c) Gestione dei flussi di attraversamento e miglioramento della viabilità urbana;
- d) Sicurezza stradale e pedonale;
- e) Riduzione degli effetti del traffico sulla qualità della vita dei residenti;
- f) Accessibilità dei servizi per pendolari, studenti e persone con ridotta mobilità;
- g) Collegamenti con l’aeroporto Tito Minniti e gli altri nodi del sistema intermodale;
- h) Interventi di mobilità sostenibile e mitigazione degli impatti ambientali;
- i) Miglioramento dell’informazione all’utenza e del coordinamento operativo tra i diversi servizi;
Il documento dovrà indicare, ove possibile, le competenze amministrative, gli interventi prioritari, i soggetti responsabili, le risorse finanziarie e gli strumenti di programmazione utilizzabili.
- 10. a presentare al consiglio comunale la proposta di istituzione di una commissione consiliare permanente quale è la commissione territorio allargata ai capigruppo e ad esperti in materia di Area Integrata dello Stretto, ex art.15 regolamento consiliare, commissione già istituita con la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28 settembre 2017;
Il tavolo interistituzionale entro il 16 dicembre
- 11. a promuovere entro il 16 dicembre 2026 la convocazione di un tavolo interistituzionale con Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Città Metropolitana, Regione Calabria, con rappresentanze dei pendolari e degli stakeholder dello Stretto, al fine di verificare le proposte ad oggi esistenti e il loro impatto sulla Città di Villa San Giovanni e sulle prospettive dell’Area Integrata dello Stretto;
- 12. a riferire al Consiglio Comunale entro i 30 giorni successivi sugli esiti delle interlocuzioni intraprese.
La delibera di consiglio verrà trasmessa al Presidente della Regione Calabria, al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, alla Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto, aiSindaci delle Città metropolitane di Reggio Calabria e Messina, ai consiglieri della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
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