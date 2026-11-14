Campo Calabro, dal Consiglio comunale ok al DUP e alla mozione per l’area integrata dello Stretto

Riunitosi alla Biblioteca Comunale “Avv. V. Ranieri” il Consiglio ha esaminato ed approvato tra l’altro numerosi provvedimenti relativi a due debiti fuori bilancio emersi a seguito di due sentenze civili esecutive, un provvedimento di somma urgenza per il ripristino di edifici comunali e l’acquisto di quote di Sorical, della quale il comune diventa quindi socio.

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Mentre il DUP ha registrato il voto favorevole della maggioranza l’astensione della minoranza, i debiti fuori bilancio sono passati con il voto contrario della minoranza. Unanime invece l’acquisizione delle quote Sorical.

La mozione sull’Area Integrata dello Stretto

Al centro del dibattito la mozione sull’Area Integrata dello Stretto, proposta dal Vicesindaco Giuseppe Barresi per la maggioranza. Come già ampiamente diffuso a mezzo stampa la mozione prende le mosse dal Patto dello Stretto sottoscritto il 16 ottobre dai Sindaci di Reggio Calabria e Messina e riguardante la collaborazione istituzionale fra i due comuni settori di primaria importanza per il territorio quali Trasporti e Mobilità, Infrastrutture, Cultura, Turismo, Ricerca e Sviluppo nell’Area dello Stretto.

Richiamando la legge Regionale Calabria 7 maggio 2019 n. 12 “Ratifica dell’Accordo per l’istituzione dell’Area Integrata dello Stretto tra la Regione Siciliana, la Regione Calabria, la Città Metropolitana di Messina, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Conferenza Permanente Interregionale di coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto”, la mozione sottolinea la limitatezza territoriale del Patto stesso così per come circoscritto alle sole città di Reggio Calabria e Messina a fronte della perimetrazione territoriale ottimale dell’Area Integrata dello Stretto prevista dalla Regione Calabria (comuni di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, Motta San Giovanni, San Roberto, Cardeto, Sant’Alessio d’Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Bagnara Calabra).

Considerati inoltre i percorsi di programmazione politica e condivisione istituzionale che già nel 2019 videro la Città Metropolitana di Reggio Calabria quale parte attiva nell’imprimere un forte impulso alla definizione di politiche di integrazione nello Stretto il Consiglio, recita la mozione, ritenendo fondamentale il coinvolgimento istituzionale delle Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina, sulle materie previste dal Patto, proprio al fine di superarne la limitatezza territoriale e garantire un percorso di uniformità di applicazione nei diritti di cittadinanza per i cittadini delle Città Metropolitane stesse, chiede al Presidente della Giunta della Regione Calabria di attivare tutti i processi di coordinamento istituzionale previsti dalla normativa regionale; e al Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria di attivare meccanismi di coinvolgimento della Città Metropolitana al fine di estendere accordi ed intese già sottoscritte all’intero territorio della Città Metropolitana.

Per la minoranza di “Primavera Campese” il Consigliere Giovanni ha dichiarato di avere chiesto la modifica della mozione chiedendo che venga esplicitamente riconosciuto il valore del Patto delle Stretto sottoscritto dai due Sindaci. La Presidente del Consiglio Simona Bellantoni ha precisato che l’emendamento non è stato posto all’ordine del giorno, intanto, perché non è pervenuto alla presidenza assenso del presentatore e che comunque si sarebbe riservata la valutazione circa la tempestività dello stesso, che è pervenuto a 6 ore dall’orario di convocazione. Ciò su tematiche così importanti, tra l’altro, avrebbe violato i diritti dei consiglieri impedendo loro di approfondire il tema essendo il contenuto di variazioni non di mera forma bensì sostanziali.

Il Sindaco Sandro Repaci ha precisato che la mozione va molto semplicemente considerata come l’espressione della diffusa e riconosciuta necessità che il dibattito su tali argomenti e le intese vengano spostate sui veri protagonisti, che sono i territori delle Città metropolitane e segnatamente i Comuni calabresi ricompresi nel perimetro dell’Area dello Stretto.

La mozione, quindi, è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario della minoranza.