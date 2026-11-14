Reggina-Sambiase: il pensiero del Ds Gabriele Martino. Poi chi vince il campionato

Vigilia di Reggina-Sambiase, ha parlato a Gazzetta del Sud il Ds Gabriele Martino: “Reggina favorita, ma attenzione al Sambiase, protagonista di un cammino molto interessante. La classifica dei giallorossi non mi sorprende ed è il risultato dell’impegno di un gruppo dirigenziale preparato. Vanno fatti i complimenti al ds Nicola Samele che, con un budget limitato, è riuscito ad allestire una rosa di spessore.

Conosco anche Tony Lio che portai alla Vigor Lamezia come vice di Vargas, quando lavorai con i biancoverdi. Il club amaranto ha investito di più. L’undici di Marchionni può sfruttare il fattore campo.

Leggi anche

Ci sarà il pubblico delle giornate importanti e anche i sostenitori che arriveranno da Sambiase vivranno un pomeriggio di festa. Per loro, entrare in uno stadio così prestigioso sarà già un successo. Dopo tante stagioni dominate dalle squadre siciliane e campane, finalmente il Girone I parla calabrese. Anche la Vibonese è una realtà da tenere in considerazione. Alla lunga, però, la Reggina si staccherà e raggiungerà la Serie C. Romairone ha acquistato elementi in linea con gli obiettivi della dirigenza. Acquadro, Abonckelet e Alma sono un lusso per la categoria. Il mio preferito è il giovane Toscano, rapido, sgusciante e anche stoccatore.

La multiproprietà? Al momento le normative sono chiare. Lotito, comunque, non si arrenderà così facilmente e alla fine troverà una soluzione. È venuto a Reggio per vincere, non per partecipare”.

Leggi anche

Il passaggio sull’esonero di Gustinetti

“Dopo tanto tempo posso dirlo: capii che, se fosse rimasto lui, non saremmo andati in A e, rischiando, decisi di cambiare. Con Foti chiamammo Bruno Bolchi e agguantammo la massima serie”.