Calabria, tragico incidente in galleria: sale a 5 il numero delle vittime

È salito a 5 il numero delle vittime dello scontro tra due auto avvenuto nel primo pomeriggio nella galleria “Fiego” lungo la statale 107 a San Fili, nel Cosentino.

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Poche ore dopo il ricovero nell’ospedale di Cosenza è morta anche la donna che era rimasta ferita. Lo rende noto l’Anas. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e per il suo trasferimento è stato fatto intervenire l’elisoccorso. La donna è stata subito presa in cura dai sanitari del nosocomio cosentino ma nonostante i loro sforzi è deceduta. Nello scontro sono morte tre donne e un uomo che viaggiavano su una Jaguar e la conducente di una Opel Mokka.

Fonte: Ansa Calabria