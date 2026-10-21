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Maltempo in Calabria, numerose auto in panne sulla SS107. Vigili del Fuoco al lavoro – FOTO

Gli automobilisti sono stati soccorsi dalle squadre dei Vigili del Fuoco. La strada statale è attualmente chiusa al traffico

21 Ottobre 2026 - 08:44 | Comunicato stampa

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Dalla notte, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone sono impegnati negli interventi legati alle intense precipitazioni che stanno interessando il territorio.

Numerose autovetture sono rimaste in panne lungo la SS107, nel tratto compreso tra il bivio di Altilia e quello di Belvedere Spinello. Gli automobilisti sono stati soccorsi dalle squadre dei Vigili del Fuoco.

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La strada statale è attualmente chiusa al traffico. Sul posto sono presenti il personale Anas e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e le attività di competenza.

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