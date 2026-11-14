Cinquefrondi, il sindaco Conia: ‘Svolta storica per la sanità nella Piana di Gioia Tauro’

Una risposta concreta, attesa da anni e decisiva per il diritto alla salute nella Piana di Gioia Tauro. A partire da lunedì 16 novembre 2026, la Casa della Comunità di Cinquefrondi (sita in via Roma n. 29/A) compie un salto di qualità storico, diventando un punto di riferimento sanitario pubblico e pienamente operativo per tutto il comprensorio.

A darne notizia con grande soddisfazione è il Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, che insieme a tutta l’Amministrazione Comunale ha creduto e lavorato fin dal primo giorno alla realizzazione di questo progetto strategico, mettendo a disposizione della collettività e dell’Azienda Sanitaria i locali dell’ex Tribunale affinché diventassero una struttura d’eccellenza al servizio del territorio, in stretta e costante sinergia con i vertici e i diversi settori dell’ASP di Reggio Calabria.

Al via la nuova Aggregazione Funzionale Territoriale

Con la Determina n. 3450 adottata in data odierna dal Direttore del Distretto di Palmi dell’ASP di Reggio Calabria, Dott. Salvatore Barillaro, prende ufficialmente il via la nuova

Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) a gestione pubblica, con sede principale proprio nella Casa della Comunità di Cinquefrondi e coordinata dal Dott. Rocco Pugliese. Un risultato frutto dell’impegno condiviso tra l’Amministrazione Comunale, l’ASP, il Distretto sanitario, i medici di medicina generale e tutti gli operatori che hanno creduto nella rinascita della sanità territoriale.

Assistenza medica continua H24 nei giorni feriali

Il cuore della svolta risiede nell’integrazione tra medicina di base e continuità assistenziale, che trasforma la struttura in un vero e proprio scudo sanitario per la popolazione:

Dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (nei giorni feriali): grazie al lavoro in rete di 18 Medici di Medicina Generale (MMG), sarà sempre garantita la presenza di un medico dell’AFT all’interno della struttura per assicurare visite, prescrizioni dematerializzate, aggiornamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), screening e prevenzione.

Dalle ore 20:00 alle ore 8:00: subentra il servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica), assicurando così nei giorni feriali una copertura medica continuativa H24.

Un presidio fondamentale contro l’emergenza nella Piana

La Casa della Comunità (Casa della Salute) nasce per essere il punto d’accesso unico, pubblico e vicino al cittadino per l’assistenza primaria, la prevenzione e la presa in carico dei pazienti cronici e fragili. In un territorio complesso come la Piana di Gioia Tauro, segnato da gravi carenze assistenziali e dal costante sovraccarico dei pronto soccorso, rendere pienamente operativi questi servizi significa offrire cure immediate e ridurre gli accessi impropri agli ospedali.

Tutti i servizi già operativi e i prossimi obiettivi

Oltre all’assistenza medica continua, i cittadini possono già contare su una rete articolata di prestazioni sanitarie, psicologiche, infermieristiche, sociali e amministrative:

Ambulatori specialistici: questi sono quelli già attivi nella struttura: Dermatologia, Cardiologia, Otorinolaringoiatria e Psicologia. A questi si aggiungerà quello che a breve partirà con l’attivazione, ovvero l’ambulatorio di Ortopedia, già programmato non appena gli specialisti incaricati completeranno i tempi di preavviso presso le precedenti sedi lavorative. Inoltre, l’ASP ha già richiesto l’attivazione di ulteriori branche specialistiche, tra cui Neuropsichiatria Infantile e Pneumologia, e nei prossimi giorni verranno aperti anche altri ambulatori e servizi specialistici oltre a quelli già elencati, ampliando costantemente l’offerta di cura sul territorio.

Infermieri di Famiglia e di Comunità: già pienamente operativi sul territorio per la gestione e il monitoraggio dei pazienti in assistenza domiciliare.

Sportello Scelte, Revoche ed Esenzioni: attivo nella struttura per tutte le pratiche legate alla scelta o al cambio del medico di base e del pediatra, oltre che per il rilascio e il rinnovo delle esenzioni ticket.

Servizio di accoglienza, orientamento e supporto sociale: sono già presenti un assistente sociale e un operatore dedicato che stanno avviando l’organizzazione di questo servizio di sportello e segretariato sociale, fondamentale per l’accoglienza, l’orientamento e l’integrazione sociosanitaria dei cittadini con bisogni complessi.

L’obiettivo dei prelievi a domicilio

L’impegno per potenziare la medicina di prossimità prosegue senza sosta su tutti i fronti: anche dal punto di vista strutturale, infatti, nei prossimi giorni continueranno i lavori di miglioramento ed efficientamento dei locali per rendere la sede sempre più moderna, accogliente e funzionale. Sul piano sanitario, invece, non appena arriveranno ulteriori unità di personale infermieristico, l’obiettivo immediato è l’attivazione dei prelievi a domicilio dedicati alle persone allettate e con difficoltà di deambulazione, per portare l’assistenza pubblica direttamente nelle case dei cittadini più fragili. Nei prossimi giorni, inoltre, verranno comunicati tutti gli ulteriori servizi che andranno progressivamente ad arricchire la struttura.

Conia: «Abbiamo vinto una scommessa fondamentale»

«L’avvio dell’AFT a gestione pubblica da lunedì 16 novembre, unito all’operatività degli ambulatori specialistici, del servizio di psicologia, degli infermieri di famiglia, dello sportello amministrativo e all’avvio organizzativo del servizio di accoglienza e supporto sociale con l’assistente sociale, segna uno spartiacque per Cinquefrondi e per tutta la Piana – dichiara il Sindaco Michele Conia –. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’ASP di Reggio Calabria, a tutte le sue articolazioni e branche operative, alla Direzione del Distretto di Palmi, ai medici di medicina generale, agli specialisti, agli psicologi, agli infermieri, al personale amministrativo e a tutti coloro che fin dal primo momento hanno creduto in questo progetto e vi stanno lavorando con dedizione. Abbiamo vinto una scommessa fondamentale, scegliendo di destinare i locali dell’ex Tribunale al diritto alla salute dei cittadini. Oggi non parliamo più di progetti sulla carta, ma di servizi reali a disposizione della comunità, con lavori di miglioramento strutturale che proseguiranno nei prossimi giorni e la prospettiva concreta di crescere ancora grazie ai nuovi ambulatori e alle ulteriori branche specialistiche richieste dall’ASP. Insieme stiamo restituendo al territorio un presidio pubblico vivo, efficiente e vicino ai bisogni delle persone, soprattutto delle fasce più deboli».