Ponte sullo Stretto, richiesta di referendum abrogativo in Cassazione: cosa prevede la procedura

Dieci cittadini hanno annunciato la raccolta di 500mila firme contro la legge sul Ponte: i passaggi fino al voto, mentre la delibera del Cipess non è ancora arrivata

Dieci cittadini hanno annunciato la richiesta di un referendum abrogativo sulla legge che ha dato il via al Ponte sullo Stretto: la Corte di Cassazione ha registrato la dichiarazione il 9 novembre 2026 e l’annuncio è uscito in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre. Per arrivare al voto servono almeno 500mila firme di elettori e due controlli, uno della Cassazione e uno della Corte costituzionale.

In breve

Il 9 novembre 2026 dieci cittadini hanno dichiarato in Cassazione di voler raccogliere 500mila firme contro la legge 58 del 2023 sul collegamento stabile tra Sicilia e Calabria

Il referendum non è stato indetto e la raccolta firme non è ancora conclusa

Intanto la nuova delibera del Cipess sul progetto, attesa entro ottobre, non è ancora arrivata

Cosa è stato depositato in Cassazione

L’annuncio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2026. La Cancelleria della Corte di Cassazione ha raccolto a verbale la dichiarazione di dieci elettori che vogliono promuovere la raccolta delle firme, secondo l’articolo 75 della Costituzione. Il comitato promotore ha eletto domicilio a Bari, come riporta MessinaToday.

Il quesito riguarda la legge del 26 maggio 2023 che ha convertito il decreto-legge sul collegamento stabile tra Sicilia e Calabria:

«Volete voi che sia abrogata la legge 26 maggio 2023, n. 58, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria?» – il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Cosa succede dopo: firme, Cassazione e Corte costituzionale

Secondo il dossier del Ministero dell’Interno sulla procedura del referendum abrogativo, i promotori devono raccogliere almeno 500mila firme autenticate su fogli vidimati, entro tre mesi dalla vidimazione. La raccolta può partire solo dopo la pubblicazione dell’annuncio in Gazzetta.

Le firme vanno poi consegnate alla Cassazione. L’Ufficio centrale per il referendum controlla che siano almeno 500mila e che la richiesta sia regolare. Poi la Corte costituzionale valuta l’ammissibilità e decide con sentenza entro il 10 febbraio.

Il calendario fissato dalla legge

Se la richiesta supera i due controlli, il referendum viene indetto con decreto del Presidente della Repubblica e si vota in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno, come spiega la Corte costituzionale. Perché il risultato valga serve la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validi.

La legge 352 del 1970 pone anche limiti ai tempi: secondo il dossier del Senato le richieste si depositano tra il 1° gennaio e il 30 settembre e non nell’anno che precede la scadenza di una delle due Camere. Come questi limiti incidano su questa richiesta spetterà agli organi competenti stabilirlo.

Intanto l’iter del Ponte aspetta il Cipess

Sul fronte del progetto, il passaggio al Cipess, previsto entro la fine di ottobre, non risulta ancora completato. L’istruttoria è in corso e dovrà portare a una nuova delibera, poi da sottoporre alla Corte dei conti, che nel 2025 non aveva registrato quella precedente.

Il Corriere della Calabria riporta, citando la Gazzetta del Sud, che è ormai improbabile un esame della Corte dei conti prima di Natale. L’amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci aveva parlato di previsioni e non di scadenze, e di una fase realizzativa entro fine 2026 che non coincide con l’apertura dei cantieri: significa definire i contratti e i contenziosi e avviare la progettazione esecutiva, di dodici mesi.

Il cronoprogramma del Ponte indica 7,5 anni di lavori e l’apertura al traffico nel 2034, obiettivo confermato dalla società. Per chi vive a Reggio e a Villa San Giovanni i prossimi passaggi da seguire sono la convocazione del Cipess e l’avvio della raccolta firme.

Domande frequenti

Il referendum sul Ponte sullo Stretto è già stato fissato?

No. È stata annunciata la richiesta e l’intenzione di raccogliere le firme. Il referendum può essere indetto solo se la richiesta supera i controlli della Cassazione e della Corte costituzionale.

Quante firme servono per chiedere il referendum?

Servono almeno 500mila firme di elettori, autenticate e raccolte su fogli vidimati entro tre mesi, oppure la richiesta di cinque Consigli regionali, secondo il dossier del Ministero dell’Interno.

Chi può promuovere un referendum abrogativo?

Un gruppo di almeno dieci elettori iscritti nelle liste elettorali, che si presenta alla Cancelleria della Corte di Cassazione. Così è avvenuto il 9 novembre 2026.