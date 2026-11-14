L’attore reggino Saverio Malara nel cast di “Captivated”, film con Al Pacino

Il consigliere comunale Filippo Quartuccio esprime soddisfazione per il percorso professionale dell’attore reggino Saverio Malara, impegnato in questi giorni nelle riprese di Captivated (Sequestrato), il film diretto da Dito Montiel che vede tra i protagonisti Al Pacino e Katie Holmes, insieme ad altri interpreti del panorama cinematografico internazionale.

Le riprese anche a Pentedattilo

Le riprese interessano anche Pentedattilo, uno dei borghi più suggestivi del territorio reggino, scelto come location per una produzione che si sviluppa tra la Calabria e Roma. Una presenza importante per il territorio, che ospita così il lavoro di una produzione internazionale e vede coinvolto anche un attore reggino.

“Sono particolarmente felice di vedere un reggino distinguersi in un contesto professionale di questo livello – dichiara Filippo Quartuccio – Saverio Malara rappresenta un esempio di come talento, passione e perseveranza possano consentire di costruire un percorso artistico capace di raggiungere importanti realtà cinematografiche. La sua partecipazione a una produzione che coinvolge nomi importanti del cinema internazionale è motivo di orgoglio per Reggio Calabria e un riconoscimento per chi, partendo dal nostro territorio, riesce a farsi strada nel mondo del cinema”.

Le esperienze di Saverio Malara

Malara vanta già diverse esperienze nel mondo del cinema e della televisione. Tra queste figura Trust, la serie diretta da Danny Boyle che racconta la vicenda del sequestro di John Paul Getty III. Ha inoltre preso parte a produzioni come The Good Mothers, vincendo l’Orso d’oro a Berlino, ZeroZeroZero, Aspromonte e Il monaco che vinse l’apocalisse, come documentato anche nel profilo professionale pubblicato dalla Calabria Film Commission.

Quartuccio: “Il suo percorso è motivo di soddisfazione per la nostra comunità”

“A Saverio rivolgo i miei complimenti e i migliori auguri per questa nuova esperienza – conclude Quartuccio – Il suo percorso è motivo di soddisfazione per la nostra comunità e dimostra quanto sia importante valorizzare i talenti del territorio, anche quando riescono a farsi spazio in realtà professionali lontane dai confini locali”.