Ponte sullo Stretto: l’iter accelera. Cantieri attesi entro fine anno e per l’apertura…

Un passaggio chiave nel mese di luglio. 7 anni e mezzo di lavori e l'apertura ufficiale al traffico. I dettagli del cronoprogramma

Il progetto del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia si prepara a vivere settimane cruciali. Grazie alla recente spinta normativa e alle scadenze burocratiche ormai imminenti, la macchina organizzativa del Ponte sullo Stretto di Messina sembra registrare un’accelerazione con l’obiettivo di avviare i cantieri entro la fine del 2026.

Il passaggio chiave di luglio: la palla passa al CIPESS

Il motore di questa nuova fase è il Decreto-legge 11 marzo 2026 (convertito con la legge n. 71 dell’8 maggio 2026). Questa cornice normativa ha ridefinito le procedure autorizzative, superando i precedenti ostacoli burocratici e spianando la strada ai passaggi chiave per l’approvazione definitiva.

In linea con le attività già svolte e quelle attualmente in corso, la scadenza più vicina è fissata per la fine di luglio:

trasmissione dei documenti: entro la fine del mese, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) dovrebbe trasmettere al DIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) l’ampia documentazione sul progetto.

entro la fine del mese, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) dovrebbe trasmettere al (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) l’ampia documentazione sul progetto. Ordine del Giorno: l’obiettivo è l’iscrizione immediata del progetto all’Ordine del Giorno del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) per ottenere la nuova, attesissima delibera di via libera finanziario ed esecutivo.

Il cronoprogramma: dai cantieri all’esercizio nel 2034

Se la tabella di marcia istituzionale verrà rispettata senza intoppi, le tappe successive per la costruzione dell’opera più discussa del Paese sono già delineate:

Fase Periodo Stimato Dettaglio delle attività Avvio della fase realizzativa Ultimo trimestre 2026 Apertura dei primi cantieri fisici sul territorio e avvio delle opere propedeutiche. Durata dei lavori 7,5 anni (circa 90 mesi) Sviluppo del cantiere principale, realizzazione delle torri e posa dell’impalcato sospeso. Primo anno di esercizio 2034 Apertura ufficiale al traffico stradale e ferroviario.

L’estate del 2026 rappresenta, dunque, uno spartiacque per capire se il progetto del Ponte passerà definitivamente dai rendering tridimensionali alla realtà.