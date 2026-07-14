Ponte sullo Stretto: l’iter accelera. Cantieri attesi entro fine anno e per l’apertura…
Un passaggio chiave nel mese di luglio. 7 anni e mezzo di lavori e l'apertura ufficiale al traffico. I dettagli del cronoprogramma
14 Luglio 2026 - 08:26 | di Redazione
Il progetto del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia si prepara a vivere settimane cruciali. Grazie alla recente spinta normativa e alle scadenze burocratiche ormai imminenti, la macchina organizzativa del Ponte sullo Stretto di Messina sembra registrare un’accelerazione con l’obiettivo di avviare i cantieri entro la fine del 2026.
Il passaggio chiave di luglio: la palla passa al CIPESS
Il motore di questa nuova fase è il Decreto-legge 11 marzo 2026 (convertito con la legge n. 71 dell’8 maggio 2026). Questa cornice normativa ha ridefinito le procedure autorizzative, superando i precedenti ostacoli burocratici e spianando la strada ai passaggi chiave per l’approvazione definitiva.
In linea con le attività già svolte e quelle attualmente in corso, la scadenza più vicina è fissata per la fine di luglio:
- trasmissione dei documenti: entro la fine del mese, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) dovrebbe trasmettere al DIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) l’ampia documentazione sul progetto.
- Ordine del Giorno: l’obiettivo è l’iscrizione immediata del progetto all’Ordine del Giorno del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) per ottenere la nuova, attesissima delibera di via libera finanziario ed esecutivo.
Il cronoprogramma: dai cantieri all’esercizio nel 2034
Se la tabella di marcia istituzionale verrà rispettata senza intoppi, le tappe successive per la costruzione dell’opera più discussa del Paese sono già delineate:
|Fase
|Periodo Stimato
|Dettaglio delle attività
|Avvio della fase realizzativa
|Ultimo trimestre 2026
|Apertura dei primi cantieri fisici sul territorio e avvio delle opere propedeutiche.
|Durata dei lavori
|7,5 anni (circa 90 mesi)
|Sviluppo del cantiere principale, realizzazione delle torri e posa dell’impalcato sospeso.
|Primo anno di esercizio
|2034
|Apertura ufficiale al traffico stradale e ferroviario.
L’estate del 2026 rappresenta, dunque, uno spartiacque per capire se il progetto del Ponte passerà definitivamente dai rendering tridimensionali alla realtà.
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