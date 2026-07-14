City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

’Ndrangheta, Irto (Pd): ‘Stato più forte delle cosche. Grazie a tutte le forze dell’ordine’

"Occorre un impegno ancora maggiore per liberare la Calabria dal potere mafioso" le parole del senatore dem

14 Luglio 2026 - 10:05 | Comunicato stampa

nicola irto

“L’odierna operazione antimafia, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, è un colpo di straordinaria importanza contro gli apparati e gli interessi criminali che per troppo tempo hanno condizionato il territorio reggino. Alla magistratura, alla Dda, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e a tutti gli investigatori impegnati in questa complessa operazione vanno il nostro plauso e ringraziamento”.

Lo afferma il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria.

Leggi anche

La presenza dello Stato e il controllo del territorio

“Le istituzioni democratiche dimostrano ancora una volta che lo Stato c’è, lavora in squadra e colpisce le organizzazioni mafiose. La lotta alla ‘ndrangheta si fa con un controllo quotidiano del territorio, con risorse adeguate e investigazioni capillari, quindi con il sostegno costante al lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, che ogni giorno operano con grande professionalità e coraggio”.

“La repressione è fondamentale, ma” conclude Irto “occorre un impegno ancora maggiore per liberare la Calabria dal potere mafioso anche sul piano economico, sociale e culturale. Legalità, lavoro, diritti e sviluppo devono procedere insieme, al fine di sottrarre spazio e consenso alle organizzazioni criminali”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

NdranghetaNicola IrtoPartito DemocraticoReggio Calabria Politica
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?