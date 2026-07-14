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Operazione della DDA a Reggio, Meloni: ‘Colpo durissimo alla ‘Ndrangheta’

"Lo Stato non si piega. La lotta alle mafie è e continuerà ad essere una priorità assoluta del Governo" le parole della Premier

14 Luglio 2026 - 09:40 | Comunicato stampa

giorgia meloni

“Un colpo durissimo quello inferto alla ‘Ndrangheta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, con l’impiego di oltre 500 agenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri nella grande operazione che ha portato all’arresto di 79 persone, colpendo gli interessi delle cosche. Grazie a chi ogni giorno difende la legalità con coraggio e professionalità. Lo Stato non si piega. La lotta alle mafie è e continuerà a essere una priorità assoluta del Governo”.

Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

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