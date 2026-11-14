Reggina, Marchionni a tutto campo: il Sambiase, le scelte, gli Under e le motivazioni

Fermento e attesa accompagnano la sfida tra la Reggina e il Sambiase, le due formazioni in testa alla classifica. Gli amaranto hanno la possibilità di giocare il match davanti al pubblico di casa, con un Granillo che si presenterà gremito. Mister Marchionni in conferenza stampa: “Se una squadra come la Reggina ha l’atteggiamento giusto, mentalmente è presente, sicuramente possiamo essere più incivisi degli altri. Poi dipende da quello che accade durante la gara, ma una compagine composta da buoni giocatori può determinare. Non credo che il Sambiase non abbia nulla da perdere, l’appetito vien mangiando. Io comunque vorrei stare sempre dalla parte della Reggina, fossi un giocatore si, vorrei stare dalla parte della Reggina. Il mio compito è solo quello di far capire ai miei giocatori che l’atteggiamento è fondamentale.

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Il dato dei gol segnati ovviamente è stimolante per i miei ragazzi, certo le statistiche vanno viste a fine stagione. Sicuramente oggi ci fa piacere avere realizzato tanto, ma l’obiettivo è quello di migliorarsi. Se noi attacchiamo, loro saranno costretti a difendere anche con i loro attaccanti, loro giocano sempre allo stesso modo dal primo all’ultimo, non mollano mai. Hanno dei concetti precisi, bisogna avere rispetto per il Sambiase e viceversa. Noi in casa ci esprimiamo meglio. Loro da qualche anno fanno bene e sin dall’inizio immaginavo potessero fare un buon campionato, squadre che bisogna valutare bene e attentamente.

Rosario Girasole e Baggi, sacrificati a fasi alterne se si decide di giocare con Lancini e Baldan insieme: “Le scelte e le soluzioni me le danno i ragazzi durante la settimana. Con gli Under siamo “costretti” a prendere determinate decisioni. Mi piacerebbe far giocare insieme alcuni giocatori che per noi sono fondamentali, ma dobbiamo tenere contro, come detto, della regola degli Under. Ai miei ragazzi ho detto che bisogna dimostrare che non siamo li per caso. Abbiamo bisogno del nostro pubblico e quella con il Sambiase è la classica partita che può far tirare fuori il meglio di se alla squadra. Non è determinante la partita ai fini del campionato, ma per dimostrare che noi ci vogliamo e ci dobbiamo essere fino alla fine”.