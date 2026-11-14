Reggina: ecco cosa ha detto Lotito alla squadra. E poi gli indisponibili
Il patron è arrivato qualche minuto dopo la fine dell'allenamento
14 Novembre 2026 - 13:24 | di Michele Favano
A Reggio da qualche giorno, il patron Claudio Lotito ha voluto incontrare la squadra alla vigilia del match con il Sambiase. Il breve dialogo raccontato da mister Marchionni in conferenza stampa:
“Il presidente Lotito ha detto alla squadra di avere più coraggio, li ha spronati sull’atteggiamento. Ha trasmesso un giusto messaggio, riceverlo dal proprio patron può solo fare bene. Per quello che riguarda gli infortunati, ancora fuori Reis come Pellicanò, qualche dubbio su De Mori. Recuperati invece Macrì e Palmieri.“
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