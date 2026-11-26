Incidente sull’A2, traffico bloccato in direzione Nord: coinvolto un mezzo pesante
Un mezzo pesante coinvolto in un incidente autonomo. Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.
26 Novembre 2026 - 09:57 | di Redazione
Disagi alla circolazione lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” a causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante.
Il traffico è temporaneamente bloccato in direzione Nord, all’altezza del km 321,400, nel territorio di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.
Sul posto Anas e Forze dell’Ordine
Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nelle operazioni necessarie per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.
Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni del conducente del mezzo pesante.
Le informazioni sulla viabilità
Anas raccomanda prudenza agli automobilisti e ricorda che, per ricevere informazioni aggiornate sulla circolazione, è possibile contattare il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.
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