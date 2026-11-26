«La strada a scorrimento veloce Bovalino-Bagnara deve essere inserita, finanziata e realizzata nell’ambito delle infrastrutture connesse al Ponte sullo Stretto. Si presenta oggi un’occasione importante per dare finalmente risposte concrete a un vasto territorio della provincia reggina, da decenni costretto a fare i conti con isolamento, spopolamento e desertificazione economica».

È quanto afferma Giuseppe Nucera, già presidente di Confindustria Reggio Calabria e fondatore del movimento La Calabria che vogliamo, alla luce del rinnovato dibattito nazionale sul Ponte sullo Stretto e di quanto emerso nel corso del convegno tenutosi nei giorni scorsi al CNEL di Roma.

Lo studio presentato da The European House – Ambrosetti ha stimato in 146 miliardi di euro il Pil aggiuntivo che potrebbe essere generato dalla realizzazione e dalla gestione del Ponte. Particolare attenzione è stata riservata agli investimenti infrastrutturali in Calabria e Sicilia e alle ricadute sul sistema produttivo, turistico e logistico del Mezzogiorno.

«Invito il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a percorrere la Statale 106 da Condofuri a Locri, affinché possa rendersi conto personalmente delle condizioni di isolamento in cui vivono le comunità della costa ionica e, in particolare, quelle delle aree interne. Potrà constatare con i propri occhi gli effetti della desertificazione territoriale e dell’abbandono.

Come può un giovane di quei territori programmare il proprio futuro, decidere di restare e avviare un’attività imprenditoriale in un simile contesto? Come possiamo pensare di frenare l’esodo delle nuove generazioni senza garantire collegamenti stradali adeguati?

Il collegamento veloce della costa ionica con la Piana di Gioia Tauro, con il Porto e con la sua area industriale rappresenterebbe una concreta possibilità di rinascita per un territorio vastissimo. Parliamo di circa 40 comuni interessati, tra il versante ionico e l’alta Piana di Gioia Tauro».

Nucera ricorda l’impegno profuso già negli anni in cui ricopriva la carica di presidente di Confindustria Reggio Calabria, quando si era fatto promotore di un confronto tra i sindaci dei comuni interessati e la Regione.

«Da presidente di Confindustria Rc mi ero adoperato, insieme ai sindaci del territorio, affinché la Regione finanziasse l’opera. Organizzammo anche un incontro con l’allora assessore regionale alle Infrastrutture Roberto Musmanno. Negli anni successivi ho continuato a sollecitare le istituzioni regionali e nazionali, nella convinzione che questa infrastruttura rappresenti una priorità assoluta per lo sviluppo della provincia reggina».

«Il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro recuperi il progetto già esecutivo della Bovalino-Bagnara, provveda al suo aggiornamento e si adoperi per reperire le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera.

Ritengo inoltre fondamentale riprendere il percorso per il trasferimento delle competenze all’ANAS, condizione che potrebbe agevolare l’accesso ai finanziamenti nazionali.

La strada da perseguire è chiara: inserire questa grande opera all’interno del programma di investimenti infrastrutturali connessi alla realizzazione del Ponte sullo Stretto».

«Si parla giustamente delle straordinarie ricadute economiche e occupazionali che il Ponte potrà generare. Ma affinché questi benefici raggiungano anche i territori più marginalizzati della Calabria, è necessario intervenire sulla rete dei collegamenti stradali.

Non possiamo immaginare di realizzare una delle più importanti opere infrastrutturali al mondo e continuare ad avere, a poche decine di chilometri di distanza, intere comunità prive di collegamenti all’altezza delle loro esigenze.

La Bovalino-Bagnara ha tutte le caratteristiche per essere inserita tra le opere complementari al Ponte sullo Stretto. Serve un’azione comune dei sindaci, della Città Metropolitana e della Regione per portare questa richiesta all’attenzione del Governo e del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Dopo anni di appelli e battaglie, questa potrebbe essere finalmente l’occasione giusta. Non lasciamocela sfuggire».

Giuseppe Nucera

Movimento La Calabria che vogliamo