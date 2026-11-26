Decisiva per mister Gallo la sconfitta interna nello scontro diretto con la Carrarese. E così il Vicenza ha deciso di cambiare tecnico essendo sprofondato al penultimo posto della classifica. Ci si affida all’ex Reggina, tra le altre, Davide Dionigi:

Il comunicato

“L.R. Vicenza comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Davide Dionigi fino al termine della stagione. Allenatore classe 1974, mister Dionigi arriva in biancorosso dopo aver maturato diverse esperienze nel calcio professionistico sulle panchine di Taranto, Reggina, Cremonese, Catanzaro, Ascoli, Brescia, Cosenza e, più recentemente, Reggiana.

Faranno parte dello staff tecnico biancorosso anche Lorenzo Sibilano, come allenatore in seconda, David Morelli, nel ruolo di preparatore atletico, Giuseppe Liperoti in qualità di collaboratore tecnico e Hiroshi Komatsuzaki come collaboratore.

La società rivolge a mister Davide Dionigi e al suo staff il più caloroso benvenuto a Vicenza, augurando loro buon lavoro alla guida dei colori biancorossi”.