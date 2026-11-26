Il Duomo di Reggio Calabria, la Basilica Cattedrale di Maria Santissima Assunta, è il più grande edificio religioso della regione, ma l’edificio attuale di piazza Duomo non ha ancora cento anni: è stato consacrato il 2 settembre 1928, vent’anni dopo il terremoto che aveva distrutto quello precedente. Alle spalle ci sono quasi mille anni di storia, fatti di incendi, terremoti e ricostruzioni, che tornano d’attualità con il restauro e il centenario del 2028.

In breve

Fondata dai Normanni alla fine dell’XI secolo, la Cattedrale è stata danneggiata o distrutta dall’incendio del 1580 e dai terremoti del 1783, del 1894 e del 1908

L’edificio attuale, su progetto di padre Carmelo Angelini, ha avuto la prima pietra il 15 luglio 1917 ed è stato consacrato il 2 settembre 1928, 60 metri più a sud della chiesa precedente

Il 2 settembre 2028 compirà cento anni: è atteso un restauro da 1,3 milioni di euro finanziato dal Ministero della Cultura

Quando e da chi fu fondato il Duomo di Reggio Calabria?

Secondo la scheda del Catalogo generale dei beni culturali, curato dal Ministero della Cultura, la Cattedrale, dedicata in origine al Salvatore e poi all’Assunta, fu fatta costruire dai Normanni alla fine dell’XI secolo. Aveva forma basilicale e terminava con un’abside semicircolare e un ampio coro.

La chiesa sorgeva su un forte declivio a ovest del Castello. Il prospetto guardava a occidente su una piazza irregolare chiamata del Tocco Grande, perché lì vicino si riuniva il Parlamento cittadino.

Incendi e terremoti: le ricostruzioni dal 1580 al 1908

Nel 1580 la chiesa fu incendiata dai turchi e l’arcivescovo Gaspare Del Fosso la fece ricostruire in stile normanno, come in origine. Nel 1740 fu abbellita dall’arcivescovo Polou. Il sisma del 1783 la danneggiò in modo irreparabile: fu riedificata nel 1791 e riaperta al culto nel 1804.

Un nuovo terremoto nel 1894 la lesionò, e quello del 28 dicembre 1908 la rovinò completamente. Sul modo in cui la città si è rialzata dopo quella data CityNow ha raccontato anche le architetture della ricostruzione.

Perché il Duomo fu ricostruito 60 metri più a sud?

Con l’approvazione del piano regolatore del 1911 si stabilì di ricostruire il tempio 60 metri più a sud, in una zona che per tutto l’Ottocento era stata occupata da case a schiera di artigiani del rione San Filippo. Prima del 1783 era invece attraversata in diagonale dalle mura di cinta della città.

Il disegno della nuova Cattedrale fu eseguito da padre Carmelo Angelini. La prima pietra fu posta il 15 luglio 1917, i lavori proseguirono due anni più tardi e terminarono nel 1928: la Basilica fu inaugurata e consacrata il 2 settembre di quell’anno, come ricorda l’anniversario celebrato nel 2025. La scheda ministeriale la descrive come un edificio a tre navate, costruito in cemento armato e laterizio, con abside poligonale.

Cosa si vede dentro e fuori la Cattedrale?

La facciata è una reinterpretazione novecentesca degli stili romanico e gotico. Ai lati della scalinata si trovano le statue dei santi Paolo e Stefano di Nicea, opere dello scultore Francesco Jerace. All’interno, a tre navate, si segnalano:

il pulpito marmoreo decorato con due palme in travertino provenienti dalla vecchia Cattedrale, anch’esso opera di Jerace

i sepolcri seicenteschi di vescovi della città

la Cappella del Santissimo Sacramento, con intarsi marmorei policromi di manifattura messinese e la tela Sacrificio di Melchisedec di Domenico Marolì, del 1665

il resto di una colonna legata alla leggenda di San Paolo

Secondo la tradizione, l’apostolo poteva predicare solo finché durava una candela posta sulla colonna, che si incendiò permettendogli di continuare.

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Cosa succede ora: restauro e centenario del 2028

Il restauro della Basilica è finanziato dal Ministero della Cultura con 1,3 milioni di euro e riguarda in particolare le facciate laterali; il cantiere era atteso da novembre. L’obiettivo è concludere gli interventi entro il 2 settembre 2028, data del centenario della consacrazione.

Per l’acqua presente nel sottosuolo del sagrato è stata stimata una spesa distinta di circa 180 mila euro. In vista del centenario l’arcivescovo Fortunato Morrone ha annunciato in ottobre l’intenzione di invitare Papa Leone XIV a Reggio. Al momento non risultano conferme da parte del Vaticano.

Quando è stato consacrato il Duomo di Reggio Calabria?

Il 2 settembre 1928, secondo il Catalogo generale dei beni culturali. La prima pietra era stata posta il 15 luglio 1917, nove anni dopo il terremoto del 1908 che aveva distrutto la Cattedrale precedente.

Chi ha progettato il Duomo di Reggio Calabria?

Il disegno è di padre Carmelo Angelini, secondo la scheda del Ministero della Cultura. La facciata ripropone in chiave novecentesca gli stili romanico e gotico, con le statue di Francesco Jerace sulla scalinata.

Quando finiranno i lavori di restauro?

L’obiettivo indicato è la conclusione entro il 2 settembre 2028, centenario della consacrazione. Il finanziamento del Ministero della Cultura, pari a 1,3 milioni di euro, riguarda soprattutto le facciate laterali.