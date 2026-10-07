Papa Leone XIV a Reggio? Morrone prepara l’invito per i 100 anni della Cattedrale

Reggio Calabria guarda alla possibilità di accogliere nuovamente un Pontefice. A lanciare l’ipotesi è stato monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, che ha annunciato l’intenzione di invitare Papa Leone XIV in città per le celebrazioni dei 100 anni della Basilica Cattedrale.

L’annuncio è arrivato durante l’assemblea diocesana riunita proprio in Cattedrale, appuntamento che ha aperto ufficialmente l’anno pastorale 2026-2027.

Morrone incontrerà Papa Leone XIV: “Gli parlerò di Reggio”

Nel corso della presentazione della lettera pastorale “Coraggio, Io sono: non abbiate paura! Chiamati a trasmettere il Vangelo con la nostra poca fede”, monsignor Morrone ha anticipato l’incontro con il Santo Padre.

“Giovedì alle 11 incontrerò Papa Leone XIV e parlerò di Reggio. Chiederò che venga a trovarci per le celebrazioni dei 100 anni della Basilica Cattedrale, nel 2028”, ha dichiarato l’arcivescovo davanti a sacerdoti, diaconi, religiosi, seminaristi, operatori pastorali e rappresentanti di parrocchie, associazioni e movimenti. Una proposta che, se accolta, riporterebbe un Papa a Reggio Calabria a distanza di molti anni.

Il precedente di Giovanni Paolo II

La città conserva infatti il ricordo delle due storiche visite di Papa Giovanni Paolo II, arrivato a Reggio Calabria nel 1984 e nel 1988. Due appuntamenti rimasti nella memoria collettiva dei reggini e della comunità ecclesiale, capaci di coinvolgere migliaia di fedeli.

La possibile visita di Papa Leone XIV nel 2028 assumerebbe quindi un valore particolare, non solo per il centenario della Basilica Cattedrale, ma anche perché riallaccerebbe Reggio Calabria a una pagina importante della propria storia religiosa.

Il centenario della Cattedrale nel 2028

Per il momento si tratta di un invito che monsignor Morrone si prepara a formulare direttamente al Pontefice. Il 2028 si candida comunque a diventare un anno centrale per la diocesi di Reggio Calabria-Bova, le celebrazioni per i 100 anni della Basilica Cattedrale rappresenteranno uno degli appuntamenti più importanti per la Chiesa reggina.