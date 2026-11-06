Reggio, il Duomo si prepara al grande restauro: lavori al via per il centenario, il sogno è Papa Leone XIV

Previsti lavori sulle facciate, attenzione agli interni e una nuova illuminazione. Preoccupa la presenza di acqua nel sottosuolo del sagrato

Il Duomo di Reggio Calabria si prepara al restyling. Dopo anni di attesa, è ormai imminente l’avvio dei lavori di restauro della Basilica Cattedrale, uno dei luoghi più rappresentativi della città, simbolo della sua storia religiosa e della rinascita dopo il terremoto del 1908.

Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, il cantiere dovrebbe prendere il via già nel mese di novembre. Un intervento importante, finanziato dal Ministero della Cultura con 1,3 milioni di euro, che punta a restituire splendore a uno degli edifici di culto più grandi e significativi della Calabria.

L’obiettivo è arrivare alla conclusione degli interventi in tempo per un appuntamento storico: il 2 settembre 2028, quando la Cattedrale celebrerà il centenario della sua consacrazione.

Duomo di Reggio Calabria, cosa prevedono i lavori

Il progetto rappresenta una nuova e importante fase di recupero della Basilica, dopo il restauro del 2014 che aveva interessato la facciata principale. Questa volta l’attenzione si concentrerà soprattutto sui fronti esterni, ma il percorso di riqualificazione guarda anche agli spazi interni, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e architettonico custodito nella Cattedrale.

Tra gli interventi previsti o da programmare figurano il recupero delle pavimentazioni, la pulitura dei marmi, dei soffitti, dell’altare, del fonte battesimale e dei monumenti funebri presenti nell’edificio. Particolare attenzione sarà riservata anche al sistema di illuminazione, con l’ipotesi di una nuova soluzione capace di valorizzare gli elementi architettonici e le opere d’arte.

Il finanziamento ministeriale riguarda in particolare il restauro delle facciate laterali, mentre le ulteriori opere interne dovranno essere coordinate con il programma complessivo degli interventi. L’intenzione è organizzare i diversi cantieri in maniera da consentire l’avanzamento dei lavori senza compromettere le esigenze di conservazione e sicurezza della struttura.

L’acqua sotto il sagrato: il problema da risolvere

Accanto al restauro, c’è però una questione delicata che richiede particolare attenzione. Si tratta della presenza di una consistente massa d’acqua nel sottosuolo del sagrato, una criticità emersa lo scorso anno e che interessa anche l’area compresa tra via Crocifisso e via Gaspare del Fosso.

Un problema che non riguarda soltanto l’aspetto estetico della Basilica, ma anche la sicurezza.

La presenza prolungata dell’acqua nel sottosuolo ha infatti contribuito a provocare lesioni e danneggiamenti alla pavimentazione, rendendo necessari interventi di consolidamento e messa in sicurezza.

Si tratta di una situazione che dovrà essere affrontata parallelamente ai lavori di restauro, per evitare che il problema possa continuare a compromettere le condizioni della struttura.

Per gli interventi sul sottosuolo è stata stimata una spesa di circa 180 mila euro, distinta dal finanziamento ministeriale destinato al restauro.

Il centenario del 2028 e l’idea di invitare Papa Leone XIV

Il traguardo è fissato al 2028. Il 2 settembre di quell’anno ricorreranno cento anni dalla consacrazione della nuova Cattedrale, ricostruita dopo il devastante terremoto del 28 dicembre 1908.

Una ricorrenza dal forte valore simbolico per Reggio Calabria. Il Duomo, che nel corso della sua storia ha accolto per due volte Papa Giovanni Paolo II, rappresenta uno dei luoghi più importanti della vita religiosa e civile della città.

Per celebrare il centenario prende corpo anche un’idea ambiziosa: invitare Papa Leone XIV a Reggio Calabria. Un’ipotesi particolarmente significativa, sulla quale non risultano ancora conferme ufficiali da parte del Vaticano, ma che potrebbe trasformare il centenario in un evento di grande richiamo per l’intera Calabria.

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Prima, però, c’è una sfida concreta da affrontare: completare il restauro, risolvere le criticità strutturali e restituire alla città una Basilica pienamente valorizzata. Il conto alla rovescia è già iniziato. L’obiettivo è arrivare al settembre 2028 con il Duomo libero dai ponteggi, pronto a celebrare un secolo di storia e a vivere una nuova stagione.