Futuro Nazionale, Giannetta coordinatore a Reggio: ‘Accolgo con grande onore e orgoglio la nomina’

“Accolgo con grande onore e orgoglio la nomina a coordinatore provinciale di Futuro Nazionale per la provincia di Reggio Calabria. Ringrazio per la fiducia il coordinatore nazionale, Massimiliano Simoni e il generale Roberto Vannacci , promotore di questo nuovo progetto politico.

Per me si apre una nuova fase, che affronto con entusiasmo e senso di responsabilità – dichiara Giannetta, presidente del Gruppo misto del Consiglio regionale della Calabria – consapevole dell’importanza di contribuire alla crescita di una realtà politica che può già contare su esperienze e competenze di particolare rilievo.

Il mio impegno sarà rivolto al radicamento di Futuro Nazionale nella provincia di Reggio Calabria. Con il coordinatore regionale Domenico Furgiuele e con il coordinamento nazionale siamo già al lavoro per costruire una presenza organizzata e capillare nei territori, coinvolgendo amministratori, professionisti e cittadini.