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Futuro Nazionale, Giannetta coordinatore a Reggio: ‘Accolgo con grande onore e orgoglio la nomina’

Obiettivo "costruire una presenza organizzata e capillare nei territori" le parole di Giannetta

06 Novembre 2026 - 16:10 | Comunicato stampa

domenico giannetta futuro nazionale

“Accolgo con grande onore e orgoglio la nomina a coordinatore provinciale di Futuro Nazionale per la provincia di Reggio Calabria. Ringrazio per la fiducia il coordinatore nazionale, Massimiliano Simoni e il generale Roberto Vannacci, promotore di questo nuovo progetto politico.

Per me si apre una nuova fase, che affronto con entusiasmo e senso di responsabilità – dichiara Giannetta, presidente del Gruppo misto del Consiglio regionale della Calabria – consapevole dell’importanza di contribuire alla crescita di una realtà politica che può già contare su esperienze e competenze di particolare rilievo.

Il mio impegno sarà rivolto al radicamento di Futuro Nazionale nella provincia di Reggio Calabria. Con il coordinatore regionale Domenico Furgiuele e con il coordinamento nazionale siamo già al lavoro per costruire una presenza organizzata e capillare nei territori, coinvolgendo amministratori, professionisti e cittadini.

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Il consenso di Futuro Nazionale: l’11% delle suppletive

Futuro Nazionale ha già dimostrato di poter contare su una significativa base di consenso, come testimonia l’11% raggiunto nelle elezioni suppletive, a pochi mesi dalla sua nascita. Un risultato – continua Giannetta – che evidenzia l’esistenza di uno spazio politico importante e di una domanda di rappresentanza alla quale intendiamo dare voce.

In questa fase di radicamento, la nostra sfida sarà organizzare e accrescere il consenso, la partecipazione e la presenza concreta sui territori. Una bellissima sfida che accolgo con profondo entusiasmo”.

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