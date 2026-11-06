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Basket: per la Dierre è tempo di big match. Arriva Comiso

I reggini alla ricerca della settima vittoria in campionato

06 Novembre 2026 - 15:35 | Comunicato

Dierre azione

La Dierre è pronta per una prova molto importante e per una super sfida. I ragazzi di coach Dario Lo Storto arrivano al big match contro l’Olympia Comiso, in striscia di risultati positivi e con la voglia di confermare che il percorso intrapreso può stupire e convincere.
Voglia di quinta vittoria consecutiva contro una delle Big assolute del torneo di C Unica Calabria-Sicilia.
Miljanic e soci vogliono centrare la settima vittoria su otto partite, ma non sarà facile: al Paladavolos arriva la fortissima Olympia Comiso.
Il cammino dell’Olympia Comiso parla chiaro: vittoria anche in casa dell’Alfa Catania, sconfitta interna con Castanea e a tavolino, ma vittoria sul campo all’esordio in casa contro Giarre.

Emanuele Caiola, ex Gela vuole vincere; Warden, visto con profitto in doppia mandata a Messina in B, è il bomber. Palmucci, l’ex Viola,Kamal e Tartaglia sono confermati accanto al condottiero Iurato e ai lunghi Tambura e Milos Mihajlovic, three pointer micidiale prelevato dall’Alfa. Coach Ceccato ha tante soluzioni, squadra atipica e versatile, che può stupire ed esaltarsi.

Big match assoluto. Il Pianeta Viola alle ore 19 è il campo principale del campionato. Si gioca sabato 7 novembre. Arbitrano Rosa Anna Nocera di Catanzaro e Alessandro Presta di Catanzaro.
Classica diretta su Rac, media partner del club con telecronaca di Giovanni Mafrici.

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