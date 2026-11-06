Reggio, parcheggia male l’auto e blocca per 40 minuti la corsa di due bus. Denunciato

Oltre alla sanzione per parcheggio irregolare, è scattata anche la denuncia per interruzione di pubblico servizio

In un servizio di polizia stradale, una pattuglia della Polizia Locale di Reggio Calabria ha provveduto a denunciare per interruzione di pubblico servizio un cittadino reggino, in quanto, tramite un parcheggio irregolare, ha bloccato per oltre 40 minuti la corsa di due autobus adibiti a trasporto passeggeri di linea; il fatto si è consumato nella centralissima via della Libertà.

Il conducente infatti, incurante del nocumento alla circolazione veicolare, aveva parcheggiato il proprio veicolo in maniera da inibire il transito dei bus di linea, creando grave disagio sai passeggeri che al traffico veicolare che in pochi minuti si è completamente paralizzato.

L’intervento della Polizia Locale, nelle more del sopraggiungere del carro attrezzi immediatamente attivato, ha consentito di rintracciare il proprietario che sopraggiunto sul posto, ha spostato il veicolo.

Per lo stesso, oltre la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada per il parcheggio irregolare, è scattata anche la denuncia per interruzione di pubblico servizio atteso il lungo lasso di tempo del fermo dei due bus di linea che ne hanno stravolto la programmata tabella di marcia.

I procedimenti sono ancora in fase di indagini preliminari pertanto vige, per le presone deferite, la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.