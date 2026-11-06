Reggio, occupa abusivamente il cantiere dell’ex Monastero della Visitazione. Fermato e denunciato

Il 52enne, con numerosi precedenti di polizia, aveva invaso ed occupato una porzione dell'immobile di prorietà comunale.

Dopo una serie di attività, anche di osservazione notturna, la Polizia Locale di Reggio Calabria, ha individuato il soggetto che occupava abusivamente il cantiere dell’ex Monastero della Visitazione. La persona, un 52enne con numerosi precedenti di polizia, è residente formalmente in un comune limitrofo della Città Metropolitana di Reggio Calabria ma aveva invaso ed occupato una porzione del sopradetto immobile di proprietà comunale.

Dopo il rintraccio il soggetto veniva pertanto sgomberato dal prefato immobile, fermato ed accompagnato presso la Caserma Macheda-Marino per la compiuta identificazione ed ivi denunciato all’autorità giudiziaria per occupazione aggravata di immobile pubblico.

Lo stesso veniva altresì segnalato al’autorità di Polizia per eventuali provvedimenti amministrativi attesi i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona.