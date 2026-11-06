Reggio, 7 anni dopo la strage di Quargnento la II Circ. ricorda Nino Candido

La seconda circoscrizione del Comune di Reggio Calabria, rappresentata dal presidente Giovanni Muraca, ha partecipato alla messa in ricordo di Antonino ‘Nino’ Candido, morto il 5 novembre 2019 nell’esplosione di Quargnento, in provincia di Alessandria.

A sette anni dalla tragedia, la partecipazione alla celebrazione ha rinnovato il legame della comunità con un figlio della propria terra, caduto nell’adempimento del dovere.

‘Nino era figlio della nostra terra e della nostra circoscrizione – ha dichiarato Gianni Muraca – e con il suo coraggio ha dato la vita per portare avanti il proprio servizio’.