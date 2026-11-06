Dializzati a Reggio, il Comune tende una mano ai pazienti: l’impegno dell’assessora Fio

L’emergenza dializzati a Reggio Calabria continua, ma dalla giornata di mobilitazione arriva un primo segnale di attenzione da parte dell’amministrazione comunale. Dopo il sit-in pacifico organizzato da Fintred Calabria davanti alla Direzione generale dell’Asp, il coordinatore regionale Francesco Puntillo ha incontrato l’assessora comunale Fio, per rappresentare le difficoltà che decine di pazienti stanno affrontando ormai da settimane.

Al centro del confronto, soprattutto, le condizioni dei dializzati costretti a sottoporsi alle terapie in orario serale e notturno presso il Grande Ospedale Metropolitano. Una situazione che si è determinata dopo la sospensione delle attività del centro San Giorgio di Pellaro e che ha imposto una riorganizzazione straordinaria dei trattamenti.

L’incontro non ha portato a una soluzione definitiva della vicenda, che resta legata alle decisioni dell’Asp e all’attivazione dei dieci posti rene aggiuntivi autorizzati dalla Regione Calabria. Tuttavia, dall’assessora è arrivata la disponibilità a valutare un intervento concreto per rendere meno pesante la quotidianità dei pazienti.

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Puntillo: “L’assessora Fio ha dimostrato garbo e sensibilità”

A raccontare i contenuti dell’interlocuzione, ai microfoni di CityNow, è lo stesso Francesco Puntillo, che esprime apprezzamento per l’attenzione dimostrata dall’esponente della Giunta comunale.

“Intanto l’assessore Fio ci ha ricevuti stamattina, ha dimostrato garbo e sensibilità nei confronti dei dializzati. Ci ha assicurato che farà di tutto per alleviare le sofferenze dei malati”.

Secondo quanto riferito dal coordinatore regionale di Fintred, l’assessora ha manifestato comprensione per le difficoltà dei pazienti, assicurando la volontà di individuare iniziative di sostegno.

“Comprende la situazione e manda anche una parola di conforto ai malati. Farà di tutto, con qualunque iniziativa possibile, per alleviare le loro sofferenze”.

Un’apertura che l’associazione accoglie positivamente, pur nella consapevolezza che il nodo principale dell’emergenza sanitaria rimane ancora irrisolto.

Trasporto fino a casa dopo la dialisi: l’ipotesi del Comune

Tra le possibilità emerse durante l’incontro c’è quella di organizzare un servizio di accompagnamento per i pazienti che concludono la dialisi nel cuore della notte.

Una misura di sostegno che potrebbe aiutare soprattutto le persone anziane, i pazienti con altre patologie e coloro che incontrano difficoltà a rientrare autonomamente a casa dopo il trattamento.

“Una delle iniziative sarà quella di mettere in campo, se si riesce a trovare un autista disponibile a fare i turni notturni, un servizio per prendere e riportare questi dializzati anche all’una di notte ai propri domicili”, spiega Puntillo.

Al momento si tratta di una possibilità da verificare, non di un servizio già attivato. La disponibilità di un conducente per gli orari notturni rappresenta infatti una delle condizioni necessarie per poter concretizzare l’iniziativa.

Per i pazienti, tuttavia, si tratterebbe di un aiuto nella gestione di una situazione che continua a pesare sulla loro vita quotidiana. L’incontro con l’assessora Fio rappresenta quindi un nuovo passaggio nell’interlocuzione con Palazzo San Giorgio, con la prospettiva di un intervento comunale mirato a ridurre almeno una parte dei disagi.

Per i dializzati reggini la priorità resta tornare a effettuare le terapie in orari sostenibili. Nell’attesa, poter contare su un accompagnamento fino alla propria abitazione, anche all’una di notte, rappresenterebbe un sostegno tangibile per affrontare una situazione che continua a coinvolgere non soltanto i pazienti, ma anche le loro famiglie.