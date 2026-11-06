Donne d’ingegno, ritratti dal mondo dell’Ingegneria e dell’Architettura: le storie di Marissa Mayer e Zaha Hadid

Per la rubrica a cura dell'AIDIA RC, la storia di due donne che hanno saputo sostenere il proprio talento con determinazione incrollabile e visione senza confini

Marissa Mayer e Zaha Hadid, due donne che hanno saputo sostenere il proprio talento con determinazione incrollabile e visione senza confini creando, rispettivamente, una materia virtuale e una tangibile proiettate nel futuro.

MARISSA MAYER

Marissa Mayer: la donna che ha contribuito a costruire Google e ha sfidato la Silicon Valley

Arch. Elisa A. E. Crimi, socia AIDIA RC

Marissa Mayer è una delle figure femminili più rappresentative della Silicon Valley. Ingegnere informatico, imprenditrice e dirigente d’azienda, ha contribuito allo sviluppo di servizi digitali tra i più utilizzati al mondo, affermandosi in un settore storicamente dominato dagli uomini.

Nata nel maggio 1975 a Wausau, Wisconsin, si laurea con lode in Symbolic Systems alla Stanford University nel 1997 e consegue un master in Informatica nel 1999, specializzandosi in IA.

Entra in Google come prima ingegnere donna. Per tredici anni contribuisce allo sviluppo dei servizi più noti di Google distinguendosi soprattutto per l’attenzione all’esperienza degli utenti. Nel 2012 diventa AD di Yahoo!, tentando di rilanciare l’azienda attraverso acquisizioni e innovazioni. Fonda Lumi Labs, diventata Sunshine, e nel 2026 avvia Dazzle AI, dedicata allo sviluppo di assistenti personali intelligenti. Tra i suoi riconoscimenti figura la classifica Fortune delle donne più potenti del mondo.

Una frase di Mayer che riflette il suo approccio è: «Fai qualcosa per cui non ti senti preparato». Un invito ad accettare le sfide, superare i propri limiti e considerare il cambiamento come un’opportunità di crescita.

La storia di Marissa Mayer dimostra che il talento e la determinazione possono abbattere barriere considerate insuperabili. Marissa Mayer ci ricorda, soprattutto, che il futuro non appartiene soltanto a chi sa immaginarlo, ma a chi trova il coraggio di costruirlo.

ZAHA HADID

Zaha Hadid, la donna che ha saputo sfidare la rigidità della materia

Arch. Isabella Pellicone, Consigliera AIDIA RC

Spingere lo spazio oltre la rigidità della materia, trasformando l’architettura in un flusso continuo di energia, fluidità e movimento: è questa la rivoluzione visionaria di Zaha Hadid. Prima donna a conquistare il Pritzker Prize nel 2004, ha infranto i confini della progettazione contemporanea dimostrando che la forma può liberarsi da ogni dogma geometrico tradizionale.

Nata a Baghdad nel 1950, intreccia nella sua formazione gli studi matematici a Beirut con quelli di architettura a Londra, fondando successivamente lo studio Zaha Hadid Architects. Il suo linguaggio architettonico unisce la precisione della geometria alla libertà delle forme organiche, dando vita a edifici dalle linee fluide e dinamiche, quasi in movimento.

Per Hadid, l’architettura non era soltanto ricerca formale, ma anche esperienza emotiva. Gli spazi dovevano trasmettere armonia, suscitando sensazioni simili a quelle che si provano immersi in un paesaggio naturale. Questa straordinaria visione di integrazione si riflette nel progetto per il Museo del Mare di Reggio Calabria (Reggio Waterfront), un’opera concepita per dialogare organicamente con lo Stretto, fondendo terra e mare in un nuovo polo culturale d’avanguardia, oggi in corso di realizzazione.

Con la sua scomparsa nel 2016, Zaha Hadid ci lascia in eredità la prova tangibile che il talento, quando è sostenuto da determinazione indomabile e visione originale, sa superare ogni pregiudizio di genere, ridefinendo per sempre l’orizzonte e il linguaggio delle nostre città.