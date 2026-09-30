Suppletive, Giannetta: ‘I numeri sono numeri, il resto solo chiacchiere. È solo l’inizio’

"8226 voti, da soli, contro tutti. E sono voti che esprimono il consenso al candidato e al partito". Giannetta analizza il risultato ottenuto confrontandolo con le scorse regionali

“Con Futuro Nazionale abbiamo conquistato l’11% dell’elettorato, con 8.226 voti. Da soli. Contro tutti. E sono voti che esprimono il consenso al candidato e al partito”.

È quanto afferma Domenico Giannetta, consigliere regionale della Calabria e candidato di Futuro Nazionale alle elezioni suppletive del collegio U05 di Reggio Calabria per la Camera dei deputati.

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“Il punto di partenza erano circa 5mila voti”

Giannetta analizza il risultato ottenuto alle urne spiegando il confronto con le precedenti elezioni regionali.

“L’analisi è semplicissima: io non partivo dai 10.452 mila voti delle regionali, ma da circa 5mila. Perché il collegio delle suppletive è diverso e non comprende i 26 comuni della Piana di Gioia Tauro dove, alle regionali, ho avuto, appunto, circa 5mila preferenze”.

Secondo il candidato di Futuro Nazionale, il risultato assume particolare rilevanza anche alla luce del contesto elettorale.

“Nonostante l’affluenza molto bassa – che resta il dato più critico insieme ai toni duri e volgari della campagna – il collegio sfavorevole e la mobilitazione dell’apparato di centrodestra e del campo largo di centrosinistra, ho raddoppiato le preferenze a Reggio città, dove il centrodestra ha perso il 19% del consenso”.

“Così come abbiamo ottenuto ottimi risultati in grandi comuni della provincia, dove abbiamo raggiunto il 14,66%. Un risultato enorme”.

“I numeri sono numeri”

Giannetta richiama anche le parole del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci.

“Dice bene il Generale Roberto Vannacci, che ringrazio: i numeri sono numeri. Il resto sono chiacchiere”.

Poi il candidato commenta il risultato del vincitore delle suppletive.

“Come numeri sono che Roscioli vince ma si ferma al 51% e non raggiunge il 69% delle comunali. Il nostro mandato era di ottenere il 7%, l’abbiamo ampiamente superato”.

“È solo l’inizio”

La conclusione è dedicata al futuro politico del movimento.