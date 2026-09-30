Vannacci dopo le suppletive di Reggio: ‘Futuro Nazionale indispensabile al centrodestra’

“C’è un altro fattore che conferma questa elezione: Futuro nazionale è indispensabile al centrodestra per vincere. Noi siamo all’11% a Reggio Calabria, che è la rocca forte di Forza Italia, è inespugnabile”.

Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, riferendosi all’esito delle elezioni suppletive in Calabria, e intervistato a ‘Porta a Porta’ nella puntata che andrà in onda stasera su Rai1.



E riguardo a FI che ha vinto le elezioni con il candidato Roscioli, Vannacci ha aggiunto: “Forza Italia e l’alleanza di centrodestra hanno gridato vittoria ma io ricordo che alle scorse comunali hanno preso il 62%, a queste hanno preso il 51%, meno 11% di punti rispetto a quattro mesi fa. C’è poco da cantare vittoria. Vuol dire che c’è un movimento di voti che è andato sicuramente in parte a Futuro nazionale e che corrobora questo fattore che sta avvenendo in tutta Italia”.