Palmi, volontari e associazioni insieme per il mare: raccolti 100 kg di rifiuti lungo la costa – FOTO

Sessanta persone coinvolte e 100 kg di rifiuti raccolti tra spiaggia e fondali. È il bilancio della giornata organizzata sabato 26 settembre da Plastic Free Palmi, con le referenti Deborah Serratore e Maria Cristina Altomonte, nell’ambito dell’evento nazionale Sea & Rivers – World Cleanup Day.

Volontari al lavoro tra Porto Turistico e Lido Tahiti

Le attività si sono concentrate nel tratto di costa compreso tra il Porto Turistico e il Lido Tahiti.

I volontari hanno percorso la spiaggia raccogliendo i rifiuti presenti e, nel corso della mattinata, anche alcuni bagnanti si sono uniti spontaneamente all’iniziativa.

I tratti di spiaggia in corrispondenza dei lidi sono risultati nel complesso puliti. A destare preoccupazione è stata, tuttavia, la presenza diffusa di mozziconi di sigaretta e microplastiche, queste ultime trasportate e depositate dal mare.

La maggior parte dei rifiuti è stata recuperata nella spiaggia libera e nella zona sopra lo scoglio, dove le correnti depositano plastica e altri materiali finiti in mare a causa dell’incuria umana.

Recuperata anche ferraglia dai fondali

La pulizia ha riguardato anche i fondali.

Gli operatori specializzati della Marine Service Diving Company di Bagnara Calabra, impegnati nei pressi dello Scoglio dell’Isola, hanno individuato e recuperato cumuli di ferraglia sommersa, evidenziando una situazione non visibile dalla superficie.

A sostenere l’iniziativa sono stati anche il Sunset Beach Club e Il Fico, mentre la giornata si è svolta con il patrocinio del Comune di Palmi e la collaborazione degli Amici di GISA, dell’Associazione ’Mbuttaturi della Varia di Palmi, della Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi e dell’Associazione Fogghi di Luna.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Croce Rossa – Sezione di Palmi e alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e di Palmi.

La Guardia Costiera: “Fondamentale la collaborazione tra istituzioni e cittadini”

Presente anche la Guardia Costiera di Gioia Tauro, che ha partecipato condividendo le finalità dell’iniziativa.

“La Guardia Costiera rivolge un sentito ringraziamento agli organizzatori e a tutti i volontari che, con entusiasmo e senso civico, hanno contribuito alla riuscita della giornata. Eventi come questo testimoniano quanto la collaborazione tra Istituzioni, associazioni e cittadini sia fondamentale per diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e preservare il nostro mare per le future generazioni”.

La giornata si è conclusa con 100 kg di rifiuti rimossi dalla costa e dai fondali e 60 persone complessivamente coinvolte, restituendo un quadro preciso delle criticità ancora presenti lungo questo tratto del litorale palmese.