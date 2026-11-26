Adesso è ufficiale. Sarà Gianna Nannini la grande protagonista del Capodanno 2027 a Reggio Calabria. A confermare l’indiscrezione, anticipata nei giorni scorsi da CityNow, è stato direttamente il sindaco Francesco Cannizzaro, con un video pubblicato sui propri canali social.

La rocker senese salirà sul palco di Piazza Indipendenza il 31 dicembre 2026, per accompagnare i reggini e i tanti visitatori nel passaggio al nuovo anno.

Una conferma attesa, che mette fine alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane e accende ufficialmente i riflettori su uno degli appuntamenti più importanti del calendario natalizio della città.

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Il primo cittadino ha scelto un annuncio particolare, giocando con le parole di uno dei brani più celebri dell’artista, Bello e impossibile.

“E se io vi dicessi bella, bella impossibile, a cosa pensereste? A Reggio? Alla Calabria? No, a Gianna Nannini”, ha esordito Cannizzaro nel video pubblicato sui social.

Poi l’annuncio tanto atteso:

“E fate bene perché sarà lei a chiudere il 31 dicembre a Piazza Indipendenza il 2026 e ad aprire un 2027 che sarà bello ma soprattutto possibile. Adesso a Reggio”.

Poche parole per ufficializzare una scelta di grande richiamo, destinata a portare migliaia di persone nel cuore della città per la notte di San Silvestro.

Il concerto rientra nella programmazione delle festività promossa dall’amministrazione comunale, che per l’organizzazione della notte di San Silvestro aveva pubblicato un avviso esplorativo prevedendo un investimento fino a 400mila euro per un evento gratuito in Piazza Indipendenza.

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La conferma di Gianna Nannini rappresenta il primo annuncio ufficiale di un calendario musicale che potrebbe riservare altre sorprese.

Atteso il recupero del concerto di Mannarino, annullato lo scorso 15 settembre a causa del maltempo durante le Feste Mariane. E, ancora da confermare, anche l’indiscrezione relativa a un possibile concerto di Fabrizio Moro.

Intanto, una certezza c’è: Reggio Calabria saluterà il 2026 con Gianna Nannini. E lo farà nella cornice di Piazza Indipendenza, con la musica di una delle voci più riconoscibili del panorama italiano.

Come ha annunciato Cannizzaro, l’auspicio è che il 2027 sia non soltanto bello, ma soprattutto possibile.